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У известной блогерши полностью сгорел дом под Киевом (фото)

Коллаж: слева — портрет улыбающейся блогерши Аниты Соловей на фоне деревьев, справа — её частный дом под Киевом, охваченный сильным пламенем и дымом.
Блогерша Анита Соловей и ее горящий дом под Киевом | Фото: коллаж Фокус

Под Киевом полностью сгорел дом известной украинской блогерши Аниты Соловей. О пожаре, уничтожившем её дом, звезда социальных сетей сообщила лишь через четыре дня после инцидента, когда смогла полностью взять себя в руки.

К счастью, на момент возгорания ни самой Аниты, ни её мужа в помещении не было. Пара эвакуировалась из этого дома ещё в начале полномасштабного вторжения, поэтому обошлось без человеческих жертв. Об этом блогерша сообщила в Instagram (@anita_solovei).

Скриншот из Instagram-аккаунта Аниты Соловей, на котором виден частный дом, окруженный масштабным пожаром и дымом, среди зеленых деревьев и поля.
Дом Аниты Соловей под Киевом, сгоревший в результате пожара
Фото: Instagram

Несмотря на значительный материальный ущерб, Анита сохранила спокойствие и заявила, что эта катастрофа стала для неё очередным испытанием на жизнестойкость. Вместо жалоб Соловей призвала аудиторию не привязываться к вещам, заботиться о близких, медитировать и обязательно приобрести для дома огнетушители.

Коллаж из двух изображений: сверху — блогерша Анита Соловей в очках и белой майке рассказывает на видео о пожаре, снизу — обгоревшие чёрные стены и уничтожённые огнём остатки её дома.
Блогерша Анита Соловей рассказала, как переживает потерю жилья, и показала сгоревший дом
Фото: Instagram

В конечном итоге она превратила свою утрату в средство поддержки других. Блогерша призвала подписчиков присоединиться к благотворительному сбору средств для семьи с тяжелобольными детьми, которая также лишилась крова из-за оккупации.

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