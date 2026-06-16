У известной блогерши полностью сгорел дом под Киевом (фото)

Под Киевом полностью сгорел дом известной украинской блогерши Аниты Соловей. О пожаре, уничтожившем её дом, звезда социальных сетей сообщила лишь через четыре дня после инцидента, когда смогла полностью взять себя в руки.

К счастью, на момент возгорания ни самой Аниты, ни её мужа в помещении не было. Пара эвакуировалась из этого дома ещё в начале полномасштабного вторжения, поэтому обошлось без человеческих жертв. Об этом блогерша сообщила в Instagram (@anita_solovei).

Дом Аниты Соловей под Киевом, сгоревший в результате пожара Фото: Instagram

Несмотря на значительный материальный ущерб, Анита сохранила спокойствие и заявила, что эта катастрофа стала для неё очередным испытанием на жизнестойкость. Вместо жалоб Соловей призвала аудиторию не привязываться к вещам, заботиться о близких, медитировать и обязательно приобрести для дома огнетушители.

Блогерша Анита Соловей рассказала, как переживает потерю жилья, и показала сгоревший дом Фото: Instagram

В конечном итоге она превратила свою утрату в средство поддержки других. Блогерша призвала подписчиков присоединиться к благотворительному сбору средств для семьи с тяжелобольными детьми, которая также лишилась крова из-за оккупации.

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