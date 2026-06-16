У відомої блогерки вщент згорів будинок під Києвом (фото)

Під Києвом вщент згорів будинок відомої української блогерки Аніти Соловей. Про пожежу, яка знищила її оселю, зірка соцмереж повідомила лише за чотири дні після інциденту, коли змогла повністю опанувати емоції.

На щастя, на момент займання ні самої Аніти, ні її чоловіка в приміщенні не було. Пара евакуювалася з цього будинку ще на початку повномасштабного вторгнення, тому обійшлося без людських жертв. Про це блогерка повідомила в Instagram (@anita_solovei).

Будинок Аніти Соловей під Києвом, що згорів внаслідок пожежі Фото: Instagram

Попри масштабні матеріальні збитки, Аніта продемонструвала спокій та заявила, що ця катастрофа стала для неї черговим іспитом на життєстійкість. Замість бідкань Соловей закликала аудиторію не прив'язуватися до речей, піклуватися про близьких, медитувати та обов'язково придбати додому вогнегасники.

Блогерка Аніта Соловей розповіла, як переживає втрату житла, та показала згорілий будинок Фото: Instagram

Власну втрату вона зрештою перетворила на інструмент підтримки інших. Блогерка закликала підписників долучитися до благодійного збору для родини з важкохворими дітьми, яка так само позбулася даху над головою через окупацію.

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