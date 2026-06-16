У відомої блогерки вщент згорів будинок під Києвом (фото)
Під Києвом вщент згорів будинок відомої української блогерки Аніти Соловей. Про пожежу, яка знищила її оселю, зірка соцмереж повідомила лише за чотири дні після інциденту, коли змогла повністю опанувати емоції.
На щастя, на момент займання ні самої Аніти, ні її чоловіка в приміщенні не було. Пара евакуювалася з цього будинку ще на початку повномасштабного вторгнення, тому обійшлося без людських жертв. Про це блогерка повідомила в Instagram (@anita_solovei).
Попри масштабні матеріальні збитки, Аніта продемонструвала спокій та заявила, що ця катастрофа стала для неї черговим іспитом на життєстійкість. Замість бідкань Соловей закликала аудиторію не прив'язуватися до речей, піклуватися про близьких, медитувати та обов'язково придбати додому вогнегасники.
Власну втрату вона зрештою перетворила на інструмент підтримки інших. Блогерка закликала підписників долучитися до благодійного збору для родини з важкохворими дітьми, яка так само позбулася даху над головою через окупацію.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогерка Аніта Соловей розповіла, які симптоми відчула, коли у неї стався інсульт.
- Співачка Камалія повідомила, що Росія зруйнувала її бізнес-центр.
Крім того, будинок українського ведучого та генерального продюсера радіо "Люкс ФМ" Євгена Фешака постраждав через дії росіян у ніч на 2 червня.