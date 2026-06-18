56-летняя Ирина Билык неожиданно заговорила о любви (фото)

56-летняя украинская певица Ирина Билык, которая тщательно скрывает свою личную жизнь, неожиданно заговорила о втором шансе для любви.

После интриги вокруг кадров с предложением звезда опубликовала в своём Instagram видео у моря. Ирина спросила подписчиков, дали бы они второй шанс человеку, которого раньше любили.

Ирина Билык заговорила о бывших

"А можно я в тебя снова влюблюсь? Если бы всё можно было начать сначала — вы бы снова выбрали этого человека?" — написала знаменитость.

Кроме того, Билык призналась, что никогда не возвращается к бывшим.

"Также отвечу на этот вопрос. Я никогда в этой жизни не возвращаюсь к тому, с кем была. Я всегда иду дальше", — отметила звезда.

Ирина Билык Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакция сети

В комментариях подписчики певицы обсудили услышанное:

"Иногда ответ не в "да" или "нет". Он в том, что уже стало частью тебя. В опыте, который невозможно стереть, даже если бы захотелось. Я не знаю, выбрала бы я это снова. Но знаю другое: это было по-настоящему. И именно поэтому это осталось. Не как ошибка, а как путь, который привёл меня туда, где я сейчас".

"Смотря какую. Под эту песню сразу представляется тот, кто однозначно да".

"Это как чай, который уже остыл: пить можно, но уже не так вкусно".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Билык затронула болезненную тему современного общения, спросив подписчиков, почему сегодня людям стало проще бесследно исчезнуть, чем честно поговорить.

Артистка показала себя без фильтров и укладки, поделившись "честным" селфи.

Кроме того, певица стала крестной матерью Алины Гросу, крестив её сына Марка-Габриэля.