56-річна Ірина Білик несподівано заговорила про кохання (фото)
56-річна українська співачка Ірина Білик, яка тримає своє особисте життя за сімома замками, несподівано заговорила про другий шанс для кохання.
Зірка після інтриги щодо кадрів з освідченням поділилася відео біля моря у своєму Instagram. Ірина запитала підписників, чи дали б вони другий шанс людині, яку раніше кохали.
Ірина Білик заговорила про колишніх
"А можна я у тебе закохаюся знову. Якби все можна було почати спочатку — ви б обрали цю людину знову?" — написала знаменитість.
Крім цього, Білик зізналася, що ніколи не повертається до колишніх.
"Також відповім на це питання. Ніколи я не повертаюся в цьому житті, до того з ким була. Я завжди йду далі", — зазначила зірка.
Реакція мережі
У коментарях підписники співачки подискутували щодо почутого:
- "Іноді відповідь не про "так" чи "ні". Вона про те, що вже стало частиною тебе. Про досвід, який неможливо стерти, навіть якби хотілось. Я не знаю, чи обрала б знову. Але знаю інше, це було справжнім. І саме тому воно залишилось. Не як помилка, а як шлях, який привів мене туди, де я зараз".
- "Дивлячись яку. Під цю пісню одразу уявляється той, кого однозначно так".
- "Це як чай, який вже охолов, пити можна, але вже не смачно".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ірина Білик підняла болючу тему сучасного спілкування, запитавши підписників, чому сьогодні людям стало простіше безслідно зникнути, аніж чесно поговорити.
- Артистка показала себе без фільтрів та укладки, поділившись "чесним" селфі.
Крім того, співачка стала кумою Аліни Гросу, похрестивши її сина Марка-Габріеля.