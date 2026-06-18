56-річна Ірина Білик несподівано заговорила про кохання (фото)

56-річна українська співачка Ірина Білик, яка тримає своє особисте життя за сімома замками, несподівано заговорила про другий шанс для кохання.

Зірка після інтриги щодо кадрів з освідченням поділилася відео біля моря у своєму Instagram. Ірина запитала підписників, чи дали б вони другий шанс людині, яку раніше кохали.

Ірина Білик заговорила про колишніх

"А можна я у тебе закохаюся знову. Якби все можна було почати спочатку — ви б обрали цю людину знову?" — написала знаменитість.

Крім цього, Білик зізналася, що ніколи не повертається до колишніх.

"Також відповім на це питання. Ніколи я не повертаюся в цьому житті, до того з ким була. Я завжди йду далі", — зазначила зірка.

Ірина Білик Фото: instagram/bilyk_iryna

Реакція мережі

У коментарях підписники співачки подискутували щодо почутого:

"Іноді відповідь не про "так" чи "ні". Вона про те, що вже стало частиною тебе. Про досвід, який неможливо стерти, навіть якби хотілось. Я не знаю, чи обрала б знову. Але знаю інше, це було справжнім. І саме тому воно залишилось. Не як помилка, а як шлях, який привів мене туди, де я зараз".

"Дивлячись яку. Під цю пісню одразу уявляється той, кого однозначно так".

"Це як чай, який вже охолов, пити можна, але вже не смачно".

Відео дня

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