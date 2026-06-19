45-летнюю Натали Портман не узнать: как выглядит актриса сейчас (фото)

Голливудская звезда поразила поклонников своим нетипичным внешним видом. Актриса, которая обычно выбирает изящные и элегантные образы, на этот раз появилась на публике в максимально непринуждённом и неожиданном наряде.

Вместо привычного изысканного наряда, подчеркивающего её хрупкую фигуру, звезда надела объёмную повседневную одежду. На одном из снимков Портман позирует на фоне Эйфелевой башни в ярко-синей худи оверсайз с оранжевой надписью "NEW YORK". Такой стритстайл-образ настолько преобразил актрису, что фанаты заговорили о кардинальной смене имиджа — в этом спортивном стиле её просто не узнать.

45-летнюю Натали Портман не узнать Фото: Instagram

Впрочем, свободный крой кофты не смог скрыть самого главного: сквозь плотную ткань отчётливо виден округлившийся живот актрисы. Это фото стало ещё одним подтверждением того, что Натали готовится стать мамой в третий раз. Напомним, в апреле стало известно, что она ждет ребенка от своего нового бойфренда — 45-летнего французского музыканта и продюсера Танги Дестабля (Tepr).

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9 июня Натали Портман исполнилось 45 лет. Свою юбилейную неделю актриса провела в Италии, наслаждаясь музеями и местной кухней.

"Лучшая неделя в честь дня рождения — спасибо за все поздравления и Италии за то, что она такая замечательная", — поделилась своими эмоциями звезда.

Натали Портман в Италии Фото: Instagram

Для актрисы это будет первый общий ребёнок с новым избранником, отношения с которым начались в прошлом году после её развода с режиссёром Бенжаменом Мильпье. От предыдущего брака Натали уже воспитывает двоих детей — 15-летнего Алефа и 8-летнюю Амалию.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Натали Портман спокойно отнеслась к новости о новой возлюбленной Бенджамина Мильпье. Актриса сосредоточена на детях, друзьях и поиске внутреннего равновесия.

Кто помог актрисе пережить развод.

Кроме того, "Фокус" писал о 43-м дне рождения Портман.