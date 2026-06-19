45-річну Наталі Портман не впізнати: який вигляд має акторка зараз (фото)

Голлівудська зірка вразила шанувальників своїм нетиповим виглядом. Актриса, яка зазвичай обирає витончені та елегантні образи, цього разу з'явилася на публіці у максимально розслабленому та неочікуваному аутфіті.

Замість звичного вишуканого вбрання, яке підкреслює її тендітну фігуру, зірка приміряла об'ємний повсякденний одяг. На одному зі знімків Портман позує на тлі Ейфелевої вежі у яскраво-синьому оверсайз-худі з помаранчевим написом "NEW YORK". Такий стрітстайл-образ настільки змінив акторку, що фанати заговорили про кардинальну зміну іміджу — у цьому спортивному стилі її просто не впізнати.

45-річну Наталі Портман не впізнати Фото: Instagram

Втім, вільний крій кофти не зміг приховати головного: крізь щільну тканину чітко видно кругленький живіт акторки. Це фото стало ще одним підтвердженням того, що Наталі готується стати мамою втретє. Нагадаємо, у квітні стало відомо, що вона чекає на дитину від свого нового бойфренда — 45-річного французького музиканта та продюсера Тангі Дестабля (Tepr).

Відео дня

9 червня Наталі Портман виповнилось 45 років. Свій святковий тиждень актриса провела в Італії, насолоджуючись музеями та місцевою кухнею.

"Найкращий тиждень на честь дня народження — дякую за всі привітання та Італії за те, що вона така чудова", — поділилася емоціями зірка.

Наталі Портман в Італії Фото: Instagram

Для акторки це буде перша спільна дитина з новим обранцем, стосунки з яким розпочалися минулого року після її розлучення з режисером Бенжаменом Мільп’є. Від попереднього шлюбу Наталі вже виховує двох дітей — 15-річного Алефа та 8-річну Амалію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Наталі Портман спокійно сприйняла новину про нову кохану Бенжаміна Мільп'є. Акторка зосереджена на дітях, друзях і віднайденні внутрішнього балансу.

Хто допоміг акторці пережити розлучення.

Також Фокус писав про 43-й день народження Портман.