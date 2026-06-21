Культурная дипломатия: Папа Римский получил в подарок украинскую вышиванку (фото)

Львовская мастерица Галина Шуневич создает авторские вышиванки, которые уже носят 19 мировых лидеров. Свою последнюю работу дизайнер лично передала Папе Римскому в Ватикане.

Во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане 17 июня украинская модельер Галина Шуневич вручила Папе Льву XIV рубашку, сшитую на заказ. Об этом сообщает Vatican News.

Галина Шуневич дарит Папе вышитую украинскую рубашку Фото: из открытых источников

Рубашка для Папы Льва сделана с воротником-стойкой, с серебряными запонками с украинским тризубом, а на рукаве вышито "Pope Leo XIV".

Вышиванка для папы Фото: из открытых источников

К вышиванке Галина Шуневич приложила письмо, в котором поблагодарила Понтифика за молитвы за Украину.

Теперь у Папы Римского тоже есть украинская вышиванка Фото: из открытых источников

После переговоров со Святым Престолом дизайнер по приглашению Ватикана приехала, чтобы лично вручить подарок Папе.

"Когда во время аудиенции подошла моя очередь и я сказала Папе "Слава Украине", он невероятно обрадовался и воскликнул: "Украина!", — рассказала женщина, которая считает создание вышитой одежды культурной дипломатией.

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Идея проекта "Вышиванка для Президента" — дарить украинские вышитые рубашки мировым лидерам и государственным деятелям — возникла в апреле 2022 года во время визита в Украину британского премьера Бориса Джонсона. Женщина решила, что именно вышиванка станет хорошим подарком-благодарностью от украинцев неравнодушным иностранным политикам. После этого начались различные контакты с посольствами и украинскими общинами за рубежом. На сегодняшний день уже 19 мировых лидеров имеют украинские вышиванки. Среди них президенты Литвы, Латвии и Эстонии, бывший президент Польши Анджей Дуда, бывший глава Белого дома Джо Байден и многие другие. Президент Украины Владимир Зеленский также имеет белую и черную вышиванки от этой мастерицы.

Напомним, Папа Римский Лев XIV готов к визиту в Украину. Его останавливает лишь вопрос безопасности.

Кроме того, Фокус писал, что Папа Римский Лев XIV использует популярное приложение Duolingo для изучения немецкого языка, занимаясь по ночам, когда не может заснуть.