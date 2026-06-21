Культурна дипломатія: Папа Римський отримав у подарунок українську вишиванку (фото)

Львівська майстриня Галина Шуневич створює авторські вишиванки, які носять уже 19 світових лідерів. Свою останню роботу дизайнерка особисто передала Папі Римському у Ватикані.

Під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані 17 червня українська модельєрка Галина Шуневич передала персоналізовану сорочку Папі Леву XIV. Про це повідомляє Vatican News.

Галина Шуневич дарує Папі вишиту українську соорочку Фото: з відкритих джерел

Сорочка для Папи Лева зроблена з коміром-стійкою, зі срібними запонками з українським тризубом, а на рукаві вишито "Pope Leo XIV".

Вишиванка для Папи Фото: з відкритих джерел

До вишиванки Галина Шуневич додала лист, у якому подякувала Понтифіку за молитви за Україну.

Українську вишиванку тепер має й Папа Римський Фото: з відкритих джерел

Після переговорів зі Святим престолом, дизайнерка на запрошення Ватикану приїхала, щоб особисто передати подарунок Папі.

"Коли під час аудієнції підійшла моя черга і я сказала Папі "Слава Україні", він неймовірно зрадів та вигукнув: "Україна!", — розповіла жінка, яка вважає створення вишитого одягу культурною дипломатією.

Відео дня

Задум проєкту "Вишиванка для Президента" як ідея дарувати українські вишиті сорочки світовим лідерам та державним діячам народився у квітні 2022 року під час візиту до України британського прем'єра Бориса Джонсона. Жінка вирішила, що саме вишиванка стане гарним подарунком-подякою від українців небайдужим іноземним політикам. Після цього почалися різні контакти з посольствами та українськими громадами за кордоном. На сьогодні вже 19 світових лідерів мають українські вишиванки. Серед них президенти Литви, Латвії та Естонії, колишній президент Польщі Анджей Дуда, колишній глава Білого дому Джо Байден та багато інших. Президент України Володимир Зеленський також має білу та чорну вишиванки від майстрині.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV готовий до візиту в Україну. Зупиняє його тільки питання безпеки.

Також Фокус писав, що Папа Римський Лев XIV використовує популярний додаток Duolingo для вивчення німецької мови, займаючись ночами, коли не може заснути.