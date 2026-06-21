Святослав Вакарчук показал трогательное фото своих детей в День отца

Общественный деятель и фронтмен группы "Океан Ельзи" в День отца разместил трогательный пост в Instagram, который посвятил свои детям. Вакарчук воспитывает сына Ивана и дочку Соломию.

"Я никогда не думал, что у меня будут самые лучшие дни на Земле", — написал в Instagram Святослав Вакарчук.

Вакарчук показал фото своих детей в День отца

Матерью детей Святослава Вакарчука — продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. 19 июня сыну артиста, которого назвали в честь дедушки, исполнилось пять лет, а 21 июня день рождения отмечает Соломия. Девочке исполнилось четыре года.

Певец отметил, что хоть его дети и родились с разницей в год и два дня, они всегда отмечают дни рождения вместе. И растут и учатся вместе: "Слово "вместе" — это о них. И единственное, чего, как папа, я им желаю, — чтобы они прожили долгую, счастливую и наполненную светом жизнь. А чего еще может желать отец? Их счастье — мое счастье! А еще я очень благодарю их прекрасную маму Женю. И в их дни рождения. И каждый день!" — написал музыкант.

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Пост Вакарчука прокомментировала Маша Ефросинина.

"Поздравляем вас! Поздравляем всех нас, кто может видеть тебя таким по-настоящему счастливым", — отметила телеведущая.

Напомним, ранее Фокус писал:

Группа "Океан Эльзы" во главе со Святославом Вакарчуком дала вторую жизнь песне "Той день", собрав юных украинских исполнителей.

Святослав Вакарчук, который имеет звание офицера морально-психологического обеспечения, признался, куда идет его заработная плата за службу в ВСУ.

Кроме того, в команде Святослава Вакарчука ответили, имеет ли тот статус участника боевых действий.