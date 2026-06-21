Святослав Вакарчук опублікував зворушливе фото своїх дітей у День батька

Громадський діяч і фронтмен гурту "Океан Ельзи" у День батька опублікував зворушливий допис в Instagram, який присвятив своїм дітям. Вакарчук виховує сина Івана та доньку Соломію.

"Я ніколи не думав, що у мене будуть найкращі дні на Землі", — написав у Instagram Святослав Вакарчук.

Вакарчук опублікував фото своїх дітей у День батька

Матір’ю дітей Святослава Вакарчука є Євгенія Яцута — продюсерка провідної української продюсерської компанії Radioaktive Film. 19 червня синові артиста, якого назвали на честь дідуся, виповнилося п’ять років, а 21 червня свій день народження святкує Соломія. Дівчинці виповнилося чотири роки.

Співак зазначив, що хоч його діти й народилися з різницею в рік і два дні, вони завжди святкують дні народження разом. І ростуть, і вчаться разом: "Слово „разом“ — це про них. І єдине, чого я, як тато, їм бажаю, — щоб вони прожили довге, щасливе й наповнене світлом життя. А чого ще може бажати батько? Їхнє щастя — моє щастя! А ще я дуже вдячний їхній чудовій мамі Жені. І в їхні дні народження. І щодня!" — написав музикант.

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Пост Вакарчука прокоментувала Маша Єфросиніна.

"Вітаємо вас! Вітаємо всіх нас, хто може бачити тебе таким по-справжньому щасливим", — зазначила телеведуча.

Нагадаємо, раніше "Фокус" писав:

Гурт "Океан Ельзи" на чолі зі Святославом Вакарчуком дав друге життя пісні "Той день", зібравши молодих українських виконавців.

Святослав Вакарчук, який має звання офіцера морально-психологічного забезпечення, зізнався, куди йде його заробітна плата за службу в ЗСУ.

Крім того, у команді Святослава Вакарчука відповіли, чи має він статус учасника бойових дій.