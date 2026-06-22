Брэд Питт и Инес де Рамон уже живут как супруги: возможно, планируют завести ребенка

Брэд Питт и Инес де Рамон появились вместе на закрытой вечеринке Mercedes в Лос-Анджелесе — расслабленные, улыбающиеся и явно счастливые. Люди из их окружения говорят: эти двое живут как супруги, и, похоже, официальное оформление отношений — лишь вопрос времени.

В пятницу, 19 мая, Брэд Питт и Инес де Рамон прибыли на закрытую презентацию нового электромобиля Mercedes AMG GT. Они выглядели как пара, которой нечего скрывать, пишет Radar Online.

Они вместе с конца 2022 года — после того, как Инес рассталась с актёром Полом Уэсли, а в 2024 году впервые появились вместе на Венецианском кинофестивале.

Они уже как супруги

По словам источника, близкого к паре, их отношения уже давно перешли грань просто "серьезных". "Для всех, кто их знает, они уже как супруги, и так продолжается уже давно. Он полностью ей доверяет, она — ему. Это люди, которые дополняют друг друга", — рассказал источник.

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Питт, похоже, время от времени даже называет Инес "женой" — правда, по другой версии, речь идет о реплике из его нового фильма. Как бы то ни было, ощущение глубокой привязанности никуда не делось.

Брэд Питт и Инес де Рамон — почти как супруги Фото: Getty Images

После двух болезненных разводов — с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли — Питт переосмыслил своё отношение к браку.

"Для него это прежде всего духовная преданность. Организация свадьбы его не вдохновляет, но в частной беседе он признает: официальная церемония была бы хорошим жестом, чтобы показать Инес, насколько он настроен серьезно", — сообщает инсайдер.

Рамон не торопится

Сама де Рамон никуда не спешит. "Она не давит на него. Как и он, она уже пережила брак и развод. Но если он решит оформить всё официально – согласится, не раздумывая. И в окружении говорят, что рано или поздно так и будет", – добавляет источник.

Если свадьба всё же состоится, на ней не будут экономить — первая свадьба Питта и Энистон обошлась в миллион долларов. Среди потенциальных гостей — Джордж Клуни, Эдвард Нортон, Квентин Тарантино.

Брачный договор

Есть одно условие, в отношении которого Питт, по-видимому, непреклонен: брачный контракт. "После того, что произошло с Анджелиной, — это не обсуждается. Инес это понимает и полностью согласна. Она не претендует на его деньги и дала это ясно понять", — говорит источник.

Рамон не спешит жениться Фото: Getty Images

Судебные споры с Джоли продолжаются до сих пор, в частности, по поводу продажи её доли во французском винодельческом хозяйстве "Шато Мираваль". Недавно судья отказал Питту в праве требовать доступа к частной переписке Джоли, связанной с этой сделкой.

Пополнение в семье

Отдельно стоит вопрос о детях. Близкие считают, что пополнение в семье не исключено. Питт видел, как его давний друг Джордж Клуни стал отцом близнецов уже после 50. Это, похоже, придало ему оптимизма.

Впрочем, любые разговоры о новых детях происходят на фоне болезненных событий: отношения Питта с шестью детьми от Джоли — Меддоксом, Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Ноксом и Вивьен — фактически разрушены. По крайней мере четверо из них публично или юридически отказались от его фамилии.

Напомним, ранее Фокус писал:

Нокс, сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, изменил внешность — теперь юноша носит оранжевую прическу.

Американский актёр вместе со своей 33-летней девушкой Инес де Рамон появился на мировой премьере Mercedes-AMG в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Анджелина Джоли одержала крупную юридическую победу над бывшим супругом в их затянувшемся судебном разбирательстве по делу о "Шато Мираваль".