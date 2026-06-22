Бред Пітт та Інес де Рамон уже живуть як подружжя: можливо, планують дитину

Бред Пітт та Інес де Рамон з'явилися разом на закритій вечірці Mercedes у Лос-Анджелесі – розслаблені, усміхнені й явно щасливі. Люди з їхнього оточення кажуть: ці двоє живуть як подружжя, і, схоже, офіційне оформлення – лише питання часу.

У п'ятницю, 19 травня, Бред Пітт та Інес де Рамон приїхали на закриту презентацію нового електромобіля Mercedes AMG GT. Виглядали вони як пара, якій нема чого приховувати, пише Radar Online.

Разом вони з кінця 2022 року – після того, як Інес розлучилася з актором Полом Уеслі, а в 2024-му вперше разом з'явилися на Венеційському кінофестивалі.

Вони вже як подружжя

За словами джерела, близького до пари, стосунки між ними давно перейшли межу просто "серйозних". "Для всіх, хто їх знає, вони вже як подружжя, і так воно є вже давно. Він повністю їй довіряє, вона – йому. Це люди, які доповнюють одне одного", – розповіло джерело.

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Пітт начебто час від часу навіть називає Інес "дружиною" – щоправда, за іншою версією, йдеться про репліку з його нового фільму. Як би там не було, відчуття глибокої прив'язаності нікуди не ділося.

Бред Пітт та Інес де Рамон майже як подружжя Фото: Getty Images

Після двох болючих розлучень – з Дженніфер Еністон і Анджеліною Джолі – Пітт переосмислив своє ставлення до шлюбу.

"Для нього це передусім духовна відданість. Організовувати весілля його не надихає, але приватно він визнає: офіційна церемонія була б гарним жестом, щоб показати Інес, наскільки він серйозно налаштований", – повідомляє інсайдер.

Рамон не поспішає

Сама де Рамон нікуди не поспішає. "Вона не тисне на нього. Як і він, вона вже пережила шлюб і розлучення. Але якщо він вирішить зробити все офіційно – погодиться не роздумуючи. І в оточенні кажуть, що рано чи пізно так і буде", – додає джерело.

Якщо весілля все ж відбудеться, бюджету на ньому шкодувати не стануть – перше весілля Пітта з Еністон обійшлося в мільйон доларів. Серед потенційних гостей – Джордж Клуні, Едвард Нортон, Квентін Тарантіно.

Шлюбний контракт

Одна умова, щодо якої Пітт нібито непохитний: шлюбний контракт. "Після того, що сталося з Анджеліною, – це не обговорюється. Інес це розуміє і повністю погоджується. Вона не претендує на його гроші і дала зрозуміти це чітко", – каже джерело.

Рамон не поспішає зі шлюбом Фото: Getty Images

Судові суперечки з Джолі тривають досі, зокрема щодо продажу її частки у французькому виноградарстві Шато Міраваль. Нещодавно суддя відмовив Пітту у праві вимагати доступу до приватного листування Джолі, пов'язаного з цією угодою.

Поповнення в родині

Окремо стоїть питання дітей. Близькі вважають, що поповнення в родині не виключено. Пітт бачив, як його давній друг Джордж Клуні став батьком близнюків уже за 50. Це, схоже, додало йому оптимізму.

Втім, будь-які думки про нових дітей відбуваються на болючому тлі: стосунки Пітта з шістьма дітьми від Джолі – Меддоксом, Паксом, Захарою, Шайло та близнюками Ноксом і Вівьєн – фактично зруйновані. Щонайменше четверо з них публічно або юридично відмовилися від його прізвища.

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Американський актор разом зі своєю 33-річною ​​дівчиною Інес де Рамон зʼявився на світовій прем'єрі Mercedes-AMG у Лос-Анджелесі.

Крім того, Анджеліна Джолі здобула велику юридичну перемогу над колишнім у їхній тривалій справі щодо "Шато Міраваль".