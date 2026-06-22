Йолка проживает в РФ и владеет земельным участком в Украине: какова ее позиция по поводу войны

Елизавета Иванцив, которая после начала полномасштабного вторжения осталась в РФ и игнорирует войну, до сих пор владеет недвижимостью на родине. Согласно данным государственных реестров, в её собственности остаётся земельный участок в Закарпатье, за который артистка-предательница даже вынуждена платить налоги в украинский бюджет.

В официальных реестрах певица числится под фамилией своего мужа-россиянина Сергея Астахова — Елизавета Вальдемаровна Астахова. Она владеет земельным участком площадью 0,25 гектара, расположенным в селе Вильшинки Перечинского района Закарпатской области. Этот регион считается довольно популярным туристическим направлением с развитой инфраструктурой, известным своими курортными комплексами и частными усадьбами, пишет OBOZ.UA.

Право собственности на эту землю было оформлено ещё 18 июня 2013 года. Официальное целевое назначение участка предусматривает строительство и эксплуатацию жилого дома, а также хозяйственных построек и сооружений.

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Йолка владеет землей в Закарпатье Фото: Скриншот

Несмотря на то, что земля была приобретена под застройку более десяти лет назад, никаких построек на ней так и не появилось. Актуальные спутниковые снимки, датированные 2026 годом, свидетельствуют о том, что территория остается полностью пустой, незастроенной и фактически заростает травой.

Пока певица продолжает зарабатывать деньги на российском рынке, её активы в Украине приносят ей только убытки. Поскольку право собственности остаётся в силе, певица обязана нести финансовые расходы по содержанию этой земли и регулярно уплачивать налоги в украинскую налоговую службу.

Гражданская позиция Йолки

Певица родилась в Ужгороде, где и начинала свою карьеру, однако много лет назад переехала жить и работать в Россию. После начала полномасштабного вторжения Йолка предпочла циничное молчание. Она не сделала ни одного публичного заявления в поддержку Украины, проигнорировала российскую агрессию против родной страны и продолжила выступать для российской аудитории.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Йолка решила освоить новую социальную сеть. Появление артистки в Threads вызвало волну критики со стороны украинцев, которые не забыли о её молчании после начала полномасштабного вторжения и смене гражданства на российское.

Елизавета Иванцив впервые прокомментировала войну России против Украины.

Кроме того, певица отредактировала текст своего хита "Прованс", удалив из него строки о Борисполе.