Йолка живе в РФ і має земельну ділянку в Україні: яка її позиція щодо війни

Єлизавета Іванців, яка після початку повномасштабного вторгнення залишилася в РФ та ігнорує війну, досі володіє нерухомістю на батьківщині. Згідно з даними державних реєстрів, у її власності залишається земельна ділянка на Закарпатті, за яку артистка-зрадниця навіть змушена сплачувати податки в український бюджет.

У офіційних реєстрах співачка фігурує під прізвищем свого чоловіка-росіянина Сергія Астахова — Єлизавета Вальдемарівна Астахова. Вона володіє земельною ділянкою площею 0,25 гектара, яка розташована у селі Вільшинки Перечинського району Закарпатської області. Цей регіон вважається досить популярним туристичним напрямком із розвиненою інфраструктурою, відомим своїми відпочинковими комплексами та приватними садибами, пише OBOZ.UA.

Право власності на цю землю було оформлене ще 18 червня 2013 року. Офіційне цільове призначення ділянки передбачає будівництво та обслуговування житлового будинку, а також господарських будівель і споруд.

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Йолка володіє землею на Закарпатті Фото: Скріншот

Попри те, що землю купували під забудову понад десять років тому, жодних споруд на ній так і не з'явилося. Актуальні супутникові знімки, датовані 2026 роком, свідчать про те, що територія залишається повністю пустою, незабудованою та фактично заростає травою.

Поки виконавиця продовжує заробляти гроші на російському ринку, її активи в Україні приносять їй лише збитки. Оскільки право власності залишається чинним, співачка зобов'язана фінансово утримувати цю землю та регулярно сплачувати податки до української податкової служби.

Громадянська позиція Йолки

Виконавиця народилася в Ужгороді, де й розпочинала свій кар'єрний шлях, проте багато років тому переїхала жити та працювати до Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Йолка обрала цинічне мовчання. Вона не зробила жодної публічної заяви на підтримку України, проігнорувала російську агресію проти рідної країни та продовжила виступати для російської аудиторії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Йолка вирішила освоїти нову соцмережу. Поява артистки у Threads обернулась хвилею критики з боку українців, які не забули про її мовчання після початку повномасштабного вторгнення та зміну громадянства на російське.

Єлизавета Іванців уперше прокоментувала війну Росії проти України.

Крім того, співачка відредагувала текст свого хіта "Прованс", викресливши з нього рядки про Бориспіль.