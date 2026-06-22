Погиб певец Оливер Три: появились новые подробности

Тело Оливера Три было доставлено в Калифорнию после того, как певец и автор песен погиб в результате крушения вертолета в Бразилии в возрасте 32 лет.

Музыкант скончался 14 июня во время мирового турне в поддержку своего последнего альбома. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело Оливера Три вернули в США

В его честь будет создан фонд для начинающих музыкантов в соответствии с пожеланиями, изложенными в завещании Оливера.

В сообщении на его странице в Instagram говорилось: "Покойся с миром, Оливер Три Никелл, 29 июня 1993 года — 14 июня 2026 года. Твоё наследие будет жить вечно. Неизменная любовь, поддержка и позитив помогают семье, друзьям и коллегам пережить эти чрезвычайно тяжелые времена. Оливер сейчас вернулся в Калифорнию, где он наконец-то может упокоиться".

"Мы сделаем всё, чтобы его желание исполнилось, чтобы в мире стало больше радости, любви и искусства — это было его последнее желание", — добавили представители покойного артиста.

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Погиб Оливер Три

Три, известный по треку "Miss You", был одним из шести человек, погибших в результате столкновения двух вертолетов над Рио-де-Жанейро и их крушения в западной части города 14 июня.

Артист также был известен своими песнями "Life Goes On" и "When I’m Down". Хиты Оливера набрали сотни миллионов прослушиваний.

В апреле он выпустил свой четвёртый студийный альбом "Love You Madly, Hate You Badly", и всего через несколько недель начал свой первый мировой тур, в рамках которого планировал выступить на всех семи континентах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мать Оливера Три нарушила молчание после внезапной гибели сына в Бразилии.

Вместе с артистом погибли также блогер с миллионной аудиторией Гаспи и музыкальный продюсер Лукас Фрота.

Кроме того, Фокус рассказывал о жизни и творчестве Оливера Три.