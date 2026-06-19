Мать погибшего певца Оливера Три сделала заявление (фото)

Мать американского певца Оливера Три нарушила молчание после внезапной гибели сына в Бразилии.

Кристин Бегин Никелл скорбит о потере своего ребенка после того, как певец погиб в катастрофе вертолета 14 июня.

Мама Оливера Три сделала заявление

"Наш дорогой сын Оливер, ты сделал этот мир лучше. Мы так гордимся тобой. Покойся с миром", — написала она на своей странице в Facebook.

Никелл также поделилась никогда ранее не публиковавшейся фотографией своего сына, который был неузнаваем без своей фирменной челки и длинных волос. Многие друзья и родственники оставили комментарии, чтобы выразить свои соболезнования, а один человек написал: "Нам посчастливилось знать Оливера как "маленького" мальчика, молодого и талантливого, исключительного артиста".

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Оливер Три Фото: Facebook

"Вы воспитали удивительного человека, который вдохновил и оставил след в сердцах стольких людей. Нам его так не хватает. Посылаю вам и вашей семье всю свою любовь", — написал другой пользователь.

Оливер Три с родителями Фото: Facebook

Погиб Оливер Три

14 июня мир потрясла новость о гибели певца Оливера Три, которому на момент катастрофы было всего 32 года. Известно, что один из вертолётов упал на парковку автосалона на юго-востоке Рио-де-Жанейро в Бразилии, что вызвало масштабный пожар, в результате которого погиб певец, а также ещё 5 человек.

Оливер известен такими хитами, как "Jerk", "When I'm Down" и "Life Goes On", и у него почти 20 млн подписчиков в социальных сетях, а также 11 миллионов слушателей ежемесячно на Spotify. А хиты "Life Goes On" и "Miss You" набрали более 700 миллионов прослушиваний.

Оливер Три Фото: Instagram

Интересно, что 7 декабря 2018 года певец выпустил клип "Hurt", снятый в Украине.

Комментарии его матери прозвучали через два месяца после того, как Три пообещал не оставлять денег своей семье после своей смерти.

"Поэтому, когда я умру, моё завещание составлено так, что после моей смерти ни один из членов моей семьи не получит ни копейки", — говорил он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вместе с Оливером Три погибли также блогер с миллионной аудиторией Гаспи и музыкальный продюсер Лукас Фрота.

В результате смертельного ДТП погибла блогерша Vikunciy. Вместе с ней в автомобиле находилась её помощница — обе женщины скончались на месте происшествия.

Кроме того, Фокус рассказывал о жизни и творчестве Оливера Три.