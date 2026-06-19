Мама загиблого співака Олівера Трі зробила заяву (фото)

Мати американського співака Олівера Трі порушила мовчання після раптової загибелі сина в Бразилії.

Крістін Бегін Нікелл сумує через втрату своєї дитини після того, як співак загинув у катастрофі гелікоптера 14 червня.

Мама Олівера Трі зробила заяву

"Наш дорогий сину Олівере, ти зробив цей світ кращим місцем. Ми так пишаємося тобою. Спочивай з миром", — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Нікелл також поділилася ніколи раніше не баченою фотографією свого сина, який виглядав невпізнанним без свого фірмового чубчика та довгого волосся. Багато друзів та родичів звернулися до розділу коментарів, щоб висловити свої співчуття, а одна людина сказала: "Нам пощастило знати Олівера як "маленького" хлопчика молодого та талановитого виняткового артиста".

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Олівер Трі Фото: Facebook

"Ви виховали дивовижну людину, яка надихнула та залишила свій слід у стількох людях. Нам так його не вистачає. Шлю вам і вашій родині всю свою любов", — написав інший користувач.

Олівер Трі з батьками Фото: Facebook

Загинув Олівер Трі

14 червня світ сколихнула новина про загибель співака Олівера Трі, якому на момент катастрофи було всього 32 роки. Відомо, що один з гелікоптерів упав на парковку автосалону на південному сході Ріо-де-Жанейро у Бразилії, що спричинило масштабну пожежу, в результаті чого і загинув співак, а також ще 5 осіб.

Олівер відомий такими хітами, як Jerk, When I'm Down, Life Goes On і має майже 20 млн підписників у соцмережах, 11 мільйонів слухачів щомісяця на Spotify. А хіти Life Goes On та Miss You мають понад 700 мільйонів прослуховувань.

Олівер Трі Фото: Instagram

Цікаво, що 7 грудня 2018 року співак випустив кліп Hurt, знятий в Україні.

Коментарі його матері прозвучали через два місяці після того, як Трі пообіцяв не залишати грошей своїй родині після його смерті.

"Тож, коли я помру, мій заповіт складено так, що коли я помру, моя родина, ніхто, не отримає жодної копійки", — казав він.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Разом з Олівером Трі загинули також блогер-мільйонник Гаспі та музичний продюсер Лукас Фрота.

Внаслідок смертельної ДТП загинула блогерка Vikunciy. Разом з нею в автомобілі перебувала її помічниця — обидві жінки померли на місці події.

Також Фокус розповідав про життя та творчість Олівера Трі.