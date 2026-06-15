В авіакатастрофі, якій розбився Олівер Трі, загинули також блогер-мільйонник і музичний продюсер (фото)
Окрім відомого на весь світ американського співака Лукаса Трі, в авіакатастрофі у Бразилії загинули також блогер-мільйонник Гаспі та музичний продюсер Лукас Фрота.
Загалом внаслідок зіткнення двох гелікоптерів у Ріо-де-Жанейро 14 червня загинули шестеро людей. Про це пише CNN.
Світ сколихнула новина про загибель співака Олівера Трі, якому на момент катастрофи було всього 32 роки. Відомо, що один з гелікоптерів впав на парковку автосалону на південному сході Ріо-де-Жанейро, що спричинило масштабну пожежу, в результаті чого і загинув співак, а також ще 5 осіб, які були в одному гелікоптері. В іншому був лише один пілот.
Інші жертви авіатрощі
Окрім Олівера Трі, на борту були також інші відомі діячі. Серед них — аргентинський ютубер Гаспар Прім, відомий як "Гаспі", який має майже 7,5 мільйонів підписників у соцмережах. Відомо, що блогер перебував на борту літака разом з Олівером Трі та не вижив під час аварії.
Ще одна жертва трагедії — бразильський музичний продюсер Лукас Бріто Чавес, відомий як Лукас Фрота. Він жив у Маямі останнім часом, проте останні кілька днів перебував поруч зі співаком.
"Змусив Олівера Трі заспівати форро", — публікував Лукас Фрота у соцмережах.
Він був продюсером електронної музики, переважно хаусу. Також він був свого роду блогером, адже у соцмережах публікував відео своїх пісень та подорожей до різних країн.
Інша інформація щодо трагедії, внаслідок якої загинули шестеро людей, встановлюються поліцією.
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