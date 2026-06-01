"Випадково зняла": ДТП з блогеркою Vikunciy очевидці зафіксували на відео

У мережі опублікували раніше небачене відео аварії, в якій загинула 26-річна TikTok-блогерка Vikunciy (Вікторія Мірошниченко) разом зі своєю помічницею Іванкою. На кадрах видно, що того дня був сильний вітер та йшов дощ.

Очевидцям вдалось зафіксувати перші хвилини ДТП, в якій загинула Vikunciy та її помічниця – Іванна Плевако. Аварія сталась у Кіровоградській області на трасі Київ-Одеса. Автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала блогерка, виїхав за межі проїжджої частини, врізався в бетонну стелу біля заправки й вигорів майже дотла. Нещодавно свідки опублікували раніше небачений запис ДТП, на який звернув увагу Фокус.

У Threads з’явилося нове відео трагічної аварії. Пасажирка машини, яка проїжджала повз місце ДТП, зняла на телефон перші хвилини після смертельного зіткнення.

На оприлюднених кадрах можна побачити охоплену полум'ям та густим чорним димом автівку. За вікном йде дощ, а також відчутні сильні пориви вітру.

"TikTok-блогерка Vikunciy загинула у моторошній ДТП разом зі своєю помічницею. Ось так сьогодні випадково зняла. Бережіть себе", – пише авторка відео, яка перебувала в авто на задньому сидінні.

Рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували пожежу, проте шансів на порятунок не було. У салоні Porsche виявили тіла двох загиблих дівчат.

"Так померти"

У коментарях глядачі почали ділитися думками.

"Жах! Причому сама Вікторія, яка проживала в Києві, якось відповідала, що на масовані ракетні атаки не реагує, бо цінує свій сон. А хто ж знав, що смерть чекає така… Бережіть себе", – пише один з учасників обговорення. "О боже", "Так померти", "Ого", – додали інші.

TikTok-блогерка під ніком Vikunciy загинула внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі Київ–Одеса. Разом із нею в автомобілі перебувала її помічниця – обидві жінки загинули на місці події.

Дівчина мала сотні тисяч послідовників у мережі, де хизувалась своїм життям – елітними відпочинками, розкішними закладами, апартаментами, прикрасами та автівками.

Крім того, про смерть Вікторії детальніше розповіла її подруга Єлизавета Ченова. Дівчина розкритикувала людей, які оговорюють трагедію, а також журналістів, які пишуть про ДТП.