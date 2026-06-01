"Хочу, щоб всі знали": подруга загиблої в ДТП помічниці Vikunciy заговорила (фото)

27 травня внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса загинула відома українська блогерка Vikunciy. Разом з нею у Porsche Cayenne перебувала помічниця – Іванна Плевако, яка вела непублічний спосіб життя. Нещодавно подруга дівчини вперше заговорила про цю трагедію.

Іванна Плевако була дуже чуйною, доброю та красивою дівчиною, яка вміла з усіма знайти спільну мову. Подруга загиблої в жахливому ДТП, Рита, вперше заговорила про трагедію, згадавши спільні мрію та сподівання на майбутнє. Що саме вона розповідає, – читайте у матеріалі Фокусу.

Рита вперше заговорила про трагедію Фото: Threads

За словами Рити, Іванка несподівано з’явилась в її житті і одразу заполонила серце, ставши найкращою подружкою, соратницею та порадницею.

"Не описати всього болю, якого принесла нам ця втрата! …Найсвітліша, найдобріша, найуважніша наша подружка, завжди вміла знайти правильні слова, завжди була поруч і назавжди залишишся в наших серцях з найкращими спогадами", – розповідає дівчина.

Відео дня

Важливо

Білий хрест, музиканти й гори троянд: як виглядає могила блогерки Vikunciy (фото, відео)

Вона сподівалась, що подруга, яка була за дружку на весіллі, колись стане хресною матір’ю для її дітей.

"Я хочу, щоб всі знали, якою ти була прекрасною людиною! Як тебе всі любили та захоплювалися. Неймовірна врода та харизма. Ти мала бути дружкою у мене на весіллі, ми мали хрестити дітей один в одного… Як багато ми втратили разом з тобою, ти моя найкраща дівчинка. Як мало часу доля тобі відвела… і нам з тобою разом", – додає Рита.

Іванна Плевако була дуже чуйною, доброю та красивою дівчиною Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва. Дівчина показувала своє життя – елітні відпочинки, розкішні заклади, апартаменти, прикраси та автівки.

Перед загибеллю Vikunciy в ДТП сталось дещо нечуване. Послідовники зірки інтернету підмітили важливу деталь.

У соціальних мережах з’явилися перші відеокадри з місця події, на яких зафіксовано охоплену полум'ям та густим чорним димом автівку.

Крім того, про смерть Вікторії детальніше розповіла її подруга Єлизавета Ченова. Дівчина розкритикувала людей, які оговорюють трагедію, а також журналістів, які пишуть про ДТП.