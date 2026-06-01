"Хочу, чтобы все знали": подруга погибшей в ДТП помощницы Vikunciy начала говорить (фото)

27 мая в результате ДТП на трассе Киев-Одесса погибла известная украинская блогерша Vikunciy. Вместе с ней в Porsche Cayenne находилась помощница — Иванна Плевако, которая вела непубличный образ жизни. Недавно подруга девушки впервые заговорила об этой трагедии.

Иванна Плевако была очень чуткой, доброй и красивой девушкой, которая умела со всеми найти общий язык. Подруга погибшей в ужасном ДТП, Рита, впервые заговорила о трагедии, вспомнив общие мечту и надежды на будущее. Что именно она рассказывает, — читайте в материале Фокуса.

Рита впервые заговорила о трагедии Фото: Threads

По словам Риты, Иванка неожиданно появилась в ее жизни и сразу заполонила сердце, став лучшей подружкой, соратницей и советчицей.

"Не описать всей боли, которую принесла нам эта потеря! ...Самая светлая, самая добрая, самая внимательная наша подружка, всегда умела найти правильные слова, всегда была рядом и навсегда останешься в наших сердцах с лучшими воспоминаниями", — рассказывает девушка.

Она надеялась, что подруга, которая была подружкой на свадьбе, когда-то станет крестной матерью для ее детей.

"Я хочу, чтобы все знали, каким ты была прекрасным человеком! Как тебя все любили и восхищались. Невероятная красота и харизма. Ты должна была быть подружкой у меня на свадьбе, мы должны были крестить детей друг у друга ... Как много мы потеряли вместе с тобой, ты моя лучшая девочка. Как мало времени судьба тебе отвела... и нам с тобой вместе", — добавляет Рита.

Иванна Плевако была очень чуткой, доброй и красивой девушкой Фото: Threads

Vikunciy — известная в определенных кругах блогерша из Киева. Девушка показывала свою жизнь — элитные отдыхи, роскошные заведения, апартаменты, украшения и машины.

