Белый крест, музыканты и горы роз: как выглядит могила блогерши Vikunciy (фото, видео)

В субботу, 30 мая, в Самарском Свято-Николаевском пустынном мужском монастыре состоялись похороны известной блогерши Vikunciy — Виктории Мирошниченко. 26-летняя девушка погибла 27 мая в результате ДТП. На церемонии прощания были музыканты, много людей и цветов.

Организаторы похорон тщательно все подготовили: могилу погибшей в ДТП блогерши Vikunciy украсили белой тканью и огородили турникетами, вокруг выложили искусственную траву, белые и красные розы, а также расставили рамки с ее портретами. Как состоялась церемония прощения, — читайте в эксклюзивном материале Фокуса.

Блогершу Vikunciy похоронили в закрытом белом гробу: на прощании было сотни роз (фото)

Горы роз, музыканты и белый крест

Викторию провели в последний путь в закрытом белом гробу. Траурная процессия проходила под живую музыку. Родственники, друзья и знакомые покойной принесли тысячи живых цветов, которыми буквально было усыпано место захоронения. На могиле девушки установили белый крест с черной табличкой, украшенной двумя ангелами по бокам, на которой указано имя звезды интернета, а также даты рождения и смерти.

Траурная процессия проходила под живую музыку Фото: Фокус

После завершения церемонии на кладбище для присутствующих запланировали поминальный обед в местном заведении "Гуляй поле".

"Невозможно поверить"

"Сегодня провожаем тебя в последний путь. Невозможно поверить, что такая молодая, красивая и светлая девочка ушла так рано. Пусть Господь примет твою душу в Царство Небесное. Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно", — говорит подруга покойной, Аурика Бот.

На опубликованных кадрах можно увидеть немую траурную процессию, столики с белыми скатертями и водой, музыкантов, играющих на скрипке и саксофоне, а также организаторов, которые раскладывают цветы и обустраивают место для захоронения, усыпанное лепестками белых роз.

"Ты слишком рано ушла от нас. Светлая и вечная память", — добавила Аурика.

