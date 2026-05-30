Блогершу Vikunciy похоронили в закрытом белом гробу: на прощании было сотни роз (фото)

В субботу, 30 мая, в городе Самар Днепропетровской области состоялась церемония прощания с 26-летней блогершей Викторией Мирошниченко, известной под псевдонимом Vikunciy. Девушка погибла 27 мая в результате дорожно-транспортного происшествия, не дожив несколько дней до своего 27-летия.

Церемония прощания с Vikunciy началась в 10:00 в Самарском Свято-Николаевском пустынном мужском монастыре, пишет Телеграф.

В городе Самар попрощались с блогером Vikunciy

Vikunciy похоронили на Днепропетровщине

На территории религиозного сооружения и на кладбище с самого утра продолжались подготовительные работы, где организаторы обустроили специальную зону с фотографиями Виктории, цветами и подготовили место захоронения. Для общего декорирования территории использовали ткани светлых тонов, а также большое количество белых и красных роз.

По состоянию на 14:00 официальная часть прощания в Самаре завершилась. Блогера похоронили в белом деревянном гробу, который во время процессии вероятно не открывали из-за характера полученных в ДТП травм. На прощание пришло большое количество людей, которые знали Викторию по ее деятельности. После завершения захоронения на кладбище для присутствующих запланировали поминальный обед в местном заведении "Гуляй поле".

Блогерша Vikunciy погибла

26-летняя TikTok-блогер Vikunciy погибла в ДТП, случившемся в среду, 27 мая, около 14:19 на территории Голованевского района Кировоградской области — трасса Киев-Одесса. Porsche Cayenne девушки, по предварительным данным, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. Вместе с ней погибла помощница — Иванна Плевако, которая вела непубличный образ жизни.

Vikunciy — известная в определенных кругах блогер из Киева, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков. В день ДТП, то есть 27 мая, Виктория сообщила, что ее основная страница в Instagram заблокирована.

