Блогерку Vikunciy поховали в закритій білій труні: на прощанні було сотні троянд (фото)

У суботу, 30 травня, у місті Самар Дніпропетровської області відбулася церемонія прощання з 26-річною блогеркою Вікторією Мирошніченко, відомою під псевдонімом Vikunciy. Дівчина загинула 27 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, не доживши кілька днів до свого 27-річчя.

Церемонія прощання з Vikunciy розпочалася о 10:00 в Самарському Свято-Миколаївському пустельному чоловічому монастирі, пише Телеграф.

У місті Самар попрощались з блогеркою Vikunciy Фото: Телеграф

Vikunciy поховали на Дніпропетровщині

На території релігійної споруди та на цвинтарі з самого ранку тривали підготовчі роботи, де організатори облаштували спеціальну зону з фотокартками Вікторії, квітами та підготували місце поховання. Для загального декорування території використовували тканини світлих тонів, а також велику кількість білих і червоних троянд.

Станом на 14:00 офіційна частина прощання у Самарі завершилася. Блогерку поховали у білій дерев'яній труні, яку під час процесії ймовірно не відкривали через характер отриманих у ДТП травм. На прощання прийшла велика кількість людей, які знали Вікторію за її діяльністю. Після завершення поховання на цвинтарі для присутніх запланували поминальний обід у місцевому закладі "Гуляй поле".

Блогерка Vikunciy загинула

26-річна TikTok-блогерка Vikunciy загинула в ДТП, що трапилася у середу, 27 травня, близько 14:19 на території Голованівського району Кіровоградської області – траса Київ-Одеса. Porsche Cayenne дівчини, за попередніми даними, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонну стелу. Разом з нею загинула помічниця – Іванна Плевако, яка вела непублічний спосіб життя.

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. У день ДТП, тобто 27 травня, Вікторія повідомила, що її основну сторінку в Instagram заблоковано.

