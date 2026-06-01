Білий хрест, музиканти й гори троянд: як виглядає могила блогерки Vikunciy (фото, відео)

У суботу, 30 травня, в Самарському Свято-Миколаївському пустельному чоловічому монастирі відбувся похорон відомої блогерки Vikunciy — Вікторії Мирошниченко. 26-річна дівчина загинула 27 травня внаслідок ДТП. На церемонії прощання були музиканти, багато людей та квітів.

Організатори похорону ретельно все підготували: могилу загиблої в ДТП блогерки Vikunciy прикрасили білою тканиною та обгородили турнікетами, доокола виклали штучну траву, білі та червоні троянди, а також розставили рамки з її портретами. Як відбулась церемонія прощення, – читайте в ексклюзивному матеріалі Фокусу.

Блогерку Vikunciy поховали в закритій білій труні: на прощанні було сотні троянд (фото)

Гори троянд, музиканти і білий хрест

Вікторію провели в останню путь в закритій білій труні. Траурна процесія відбувалась під живу музику. Родичі, друзі та знайомі покійної принесли тисячі живих квітів, якими буквально було всипане місце поховання. На могилі дівчини встановили білий хрест з чорною табличкою, оздобленою двома ангелами по боках, на якій вказане ім’я зірки інтернету, а також дати народження та смерті.

Траурна процесія відбувалась під живу музику Фото: Фокус

Після завершення поховання на цвинтарі для присутніх запланували поминальний обід у місцевому закладі "Гуляй поле".

"Неможливо повірити"

"Сьогодні проводжаємо тебе в останню путь. Неможливо повірити, що така молода, красива й світла дівчинка пішла так рано. Нехай Господь прийме твою душу до Царства Небесного. Світла пам’ять про тебе назавжди залишиться в наших серцях. Спи спокійно", – каже подруга покійної, Ауріка Бот.

Траурна процесія на похороні блогерки Vikunciy Фото: Фокус

На опублікованих кадрах можна побачити німу траурну процесію, столики з білими скатертинами та водою, музикантів, що грають на скрипці та саксофоні, а також організаторів, які розкладають квіти й облаштовують місце для поховання, всипане пелюстками білих троянд.

"Ти занадто рано пішла від нас. Світла й вічна пам'ять", – додала Ауріка.

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. Дівчина показувала своє життя – елітні відпочинки, розкішні заклади, апартаменти, прикраси та автівки.

Перед загибеллю Vikunciy в ДТП сталось дещо нечуване. Послідовники зірки інтернету підмітили важливу деталь.

Крім того, про смерть Вікторії детальніше розповіла її подруга Єлизавета Ченова. Дівчина розкритикувала людей, які оговорюють трагедію, а також журналістів, які пишуть про ДТП.