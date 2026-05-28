У мережі показали перші кадри ДТП, в якій загинула блогерка Vikunciy (відео)

На трасі "Київ — Одеса" у Кіровоградській області сталася ДТП, у якій загинула відома 26-річна TikTok-блогерка Vikunciy (Вікторія) разом зі своєю помічницею Іванкою. Автомобіль Porsche Cayenne, за кермом якого перебувала дівчина, виїхав за межі проїжджої частини, врізався в бетонну стелу біля заправки та миттєво спалахнув, вигорівши майже дотла.

У соціальних мережах з’явилися перші відеокадри з місця події, на яких зафіксовано охоплену потужним полум'ям та густим чорним димом автівку. Рятувальники, які оперативно прибули на виклик, ліквідували пожежу, проте шансів на порятунок не було — в салоні Porsche виявили тіла двох загиблих дівчат, серед яких була Vikunciy.

До катастрофи могли призвести, зокрема, складні погодні умови. Знайома блогерки, яка проїжджала цією ж ділянкою траси невдовзі після трагедії, розповіла, що в регіоні вирувала негода: йшла сильна злива, піднявся шквальний вітер, а на дорозі утворилися великі калюжі. За її словами, через надто слизький асфальт автомобілі втрачали керування та зчеплення з покриттям.

Крім того, користувачі звернули увагу на відео дівчини до аварії. Безпосередньо перед поїздкою Vikunciy опублікувала в Instagram сториз у якій ділилася з підписниками занепокоєнням щодо технічного стану машини та згадувала про проблему з колесом авто. Чи став саме цей дефект у поєднанні з мокрою дорогою причиною втрати контролю над транспортним засобом, наразі з’ясовує слідство.

За фактом смертельної автокатастрофи правоохоронці Кіровоградської області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Поліція встановлює всі деталі та остаточні обставини трагедії.

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. У день ДТП, тобто 27 травня, Вікторія повідомила, що її основну сторінку в Instagram заблоковано.

Аварія, в якій загинула Vikunciy, сталася за участі автомобіля Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 "Київ — Одеса".

