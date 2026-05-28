В сети показали первые кадры ДТП, в котором погибла блогер Vikunciy (видео)

На трассе "Киев — Одесса" в Кировоградской области произошло ДТП, в котором погибла известная 26-летняя TikTok-блогер Vikunciy (Виктория) вместе со своей помощницей Иванкой. Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась девушка, выехал за пределы проезжей части, врезался в бетонную стелу возле заправки и мгновенно вспыхнул, выгорев почти дотла.

В социальных сетях появились первые видеокадры с места происшествия, на которых зафиксировано охваченную мощным пламенем и густым черным дымом машину. Спасатели, которые оперативно прибыли на вызов, ликвидировали пожар, однако шансов на спасение не было — в салоне Porsche обнаружили тела двух погибших девушек, среди которых была Vikunciy.

К катастрофе могли привести, в частности, сложные погодные условия. Знакомая блогера, которая проезжала по этому же участку трассы вскоре после трагедии, рассказала, что в регионе бушевала непогода: шел сильный ливень, поднялся шквальный ветер, а на дороге образовались большие лужи. По ее словам, из-за слишком скользкого асфальта автомобили теряли управление и сцепление с покрытием.

Кроме того, пользователи обратили внимание на видео девушки до аварии. Непосредственно перед поездкой Vikunciy опубликовала в Instagram сториз в которой делилась с подписчиками беспокойством относительно технического состояния машины и упоминала о проблеме с колесом авто. Стал ли именно этот дефект в сочетании с мокрой дорогой причиной потери контроля над транспортным средством, сейчас выясняет следствие.

Фото: Instagram

По факту смертельной автокатастрофы правоохранители Кировоградской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Полиция устанавливает все детали и окончательные обстоятельства трагедии.

Vikunciy — известная в определенных кругах блогер из Киева, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков. В день ДТП, то есть 27 мая, Виктория сообщила, что ее основная страница в Instagram заблокирована.

Авария, в которой погибла Vikunciy, произошла с участием автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по автодороге М-05 "Киев — Одесса".

