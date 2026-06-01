"Случайно сняла": ДТП с блогершей Vikunciy очевидцы зафиксировали на видео

В сети опубликовали ранее неопубликованное видео аварии, в которой погибла 26-летняя TikTok-блогер Vikunciy (Виктория Мирошниченко) вместе со своей помощницей Иванкой. На кадрах видно, что в тот день был сильный ветер и шел дождь.

Очевидцам удалось зафиксировать первые минуты ДТП, в котором погибла Vikunciy и ее помощница — Иванна Плевако. Авария произошла в Кировоградской области на трассе Киев-Одесса. Автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находилась блогерша, выехал за пределы проезжей части, врезался в бетонную стелу возле заправки и выгорел почти дотла. Недавно свидетели опубликовали ранее невиданную запись ДТП, на которую обратил внимание Фокус.

В Threads появилось новое видео трагической аварии. Пассажирка машины, которая проезжала мимо места ДТП, сняла на телефон первые минуты после смертельного столкновения.

ДТП с Vikunciy

На обнародованных кадрах можно увидеть охваченную пламенем и густым черным дымом машину. За окном идет дождь, а также ощутимы сильные порывы ветра.

"TikTok-блогерша Vikunciy погибла в жутком ДТП вместе со своей помощницей. Вот так сегодня случайно сняла. Берегите себя", — пишет автор видео, которая находилась в авто на заднем сиденье.

Спасатели, прибывшие на вызов, ликвидировали пожар, однако шансов на спасение не было. В салоне Porsche обнаружили тела двух погибших девушек.

В комментариях зрители начали делиться мыслями.

"Ужас! Причем сама Виктория, которая проживала в Киеве, как-то отвечала, что на массированные ракетные атаки не реагирует, потому что ценит свой сон. А кто же знал, что смерть ждет такая... Берегите себя", — пишет один из участников обсуждения. "О боже", "Так умереть", "Ого", — добавили другие.

TikTok-блогерша под ником Vikunciy погибла в результате смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Киев-Одесса. Вместе с ней в автомобиле находилась ее помощница — обе женщины погибли на месте происшествия.

Девушка имела сотни тысяч последователей в сети, где хвасталась своей жизнью — элитными отдыхами, роскошными заведениями, апартаментами, украшениями и автомобилями.

Кроме того, о смерти Виктории подробнее рассказала ее подруга Елизавета Ченова. Девушка раскритиковала людей, которые оговаривают трагедию, а также журналистов, которые пишут о ДТП.