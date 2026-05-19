Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя Російсько-українська війна

Колишня дружина Максима Неліпи повернулась до Києва й показала його могилу (фото)

неліпа загинув на війні
Телеведучий Максим Неліпа | Фото: з відкритих джерел

Колишня дружина відомого українського шоумена та захисника України Максима Неліпи, Тома, повернулася до столиці після тривалого від’їзду. На своїй сторінці в соцмережах вона поділилася щемливими кадрами з Києва, серед яких опублікувала й фото могили колишнього чоловіка-військовослужбовця, який загинув на війні.

У своєму допису у Facebook Тома Нелипа зізналася в любові до Києва та поділилася емоціями від повернення, зазначивши, що ці спогади для неї є неймовірно цінними. Вона подякувала за кожну хвилину, проведену в місті, та додала, що через велику кількість справ наразі не має змоги з кимось зустрітися особисто.

колишня дружина неліпи в Києві
Тома Неліпа повернулась до Києва
Фото: Facebook

"Обожнюю Київ та відчуття себе тут… ці спогади — їх неможливо передати..! Я вдячна за кожну хвилину, проведену тут", — написала Тома.

Серед серії знімків із краєвидами весняної столиці та квітучим бузком, жінка також показала фото з цвинтаря. На світлині видно могилу Максима Володимировича Неліпи, яка укрита синьо-жовтими квітами та вінками зі стрічкою "Захиснику України".

Відео дня
як виглядає могила неліпи
Могила захисника Максима Неліпи
Фото: Facebook

Максим Неліпа загинув на війні

Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Зірка українського телебачення приєднався до лав української армії ще у 2022 році.

Актор служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні загибелі його якраз призначили командиром роти.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки в кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.