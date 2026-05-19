Колишня дружина Максима Неліпи повернулась до Києва й показала його могилу (фото)
Колишня дружина відомого українського шоумена та захисника України Максима Неліпи, Тома, повернулася до столиці після тривалого від’їзду. На своїй сторінці в соцмережах вона поділилася щемливими кадрами з Києва, серед яких опублікувала й фото могили колишнього чоловіка-військовослужбовця, який загинув на війні.
У своєму допису у Facebook Тома Нелипа зізналася в любові до Києва та поділилася емоціями від повернення, зазначивши, що ці спогади для неї є неймовірно цінними. Вона подякувала за кожну хвилину, проведену в місті, та додала, що через велику кількість справ наразі не має змоги з кимось зустрітися особисто.
"Обожнюю Київ та відчуття себе тут… ці спогади — їх неможливо передати..! Я вдячна за кожну хвилину, проведену тут", — написала Тома.
Серед серії знімків із краєвидами весняної столиці та квітучим бузком, жінка також показала фото з цвинтаря. На світлині видно могилу Максима Володимировича Неліпи, яка укрита синьо-жовтими квітами та вінками зі стрічкою "Захиснику України".
Максим Неліпа загинув на війні
Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Зірка українського телебачення приєднався до лав української армії ще у 2022 році.
Актор служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні загибелі його якраз призначили командиром роти.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Майже через рік після трагічної загибелі Максима Неліпи, який став на захист України, його родина досі не може домогтися встановлення пам'ятника на його могилі.
- Вдова шоумена розповіла про причину своєї відсутності на похороні ексчоловіка.
Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки в кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.