Колишня дружина Максима Неліпи повернулась до Києва й показала його могилу (фото)

Колишня дружина відомого українського шоумена та захисника України Максима Неліпи, Тома, повернулася до столиці після тривалого від’їзду. На своїй сторінці в соцмережах вона поділилася щемливими кадрами з Києва, серед яких опублікувала й фото могили колишнього чоловіка-військовослужбовця, який загинув на війні.

У своєму допису у Facebook Тома Нелипа зізналася в любові до Києва та поділилася емоціями від повернення, зазначивши, що ці спогади для неї є неймовірно цінними. Вона подякувала за кожну хвилину, проведену в місті, та додала, що через велику кількість справ наразі не має змоги з кимось зустрітися особисто.

Тома Неліпа повернулась до Києва Фото: Facebook

"Обожнюю Київ та відчуття себе тут… ці спогади — їх неможливо передати..! Я вдячна за кожну хвилину, проведену тут", — написала Тома.

Серед серії знімків із краєвидами весняної столиці та квітучим бузком, жінка також показала фото з цвинтаря. На світлині видно могилу Максима Володимировича Неліпи, яка укрита синьо-жовтими квітами та вінками зі стрічкою "Захиснику України".

Могила захисника Максима Неліпи Фото: Facebook

Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Зірка українського телебачення приєднався до лав української армії ще у 2022 році.

Актор служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні загибелі його якраз призначили командиром роти.

