Бывшая жена Максима Нелипы вернулась в Киев и показала его могилу (фото)

Бывшая жена известного украинского шоумена и защитника Украины Максима Нелипы, Тома, вернулась в столицу после длительного отъезда. На своей странице в соцсетях она поделилась щемящими кадрами из Киева, среди которых опубликовала и фото могилы бывшего мужа-военнослужащего, который погиб на войне.

В своем сообщении в Facebook Тома Нелипа призналась в любви к Киеву и поделилась эмоциями от возвращения, отметив, что эти воспоминания для нее являются невероятно ценными. Она поблагодарила за каждую минуту, проведенную в городе, и добавила, что из-за большого количества дел пока не имеет возможности с кем-то встретиться лично.

Фото: Facebook

"Обожаю Киев и ощущение себя здесь... эти воспоминания — их невозможно передать...! Я благодарна за каждую минуту, проведенную здесь", — написала Тома.

Среди серии снимков с видами весенней столицы и цветущей сиренью, женщина также показала фото с кладбища. На фотографии видно могилу Максима Владимировича Нелипы, которая укрыта сине-желтыми цветами и венками с лентой "Защитнику Украины".

Фото: Facebook

Старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Звезда украинского телевидения присоединился в ряды украинской армии еще в 2022 году.

Актер служил в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Накануне гибели его как раз назначили командиром роты.

