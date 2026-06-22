Загинув співак Олівер Трі: зʼявилися нові деталі

Тіло Олівера Трі повернулося до Каліфорнії після того, як співак і автор пісень загинув у катастрофі гелікоптера в Бразилії у віці 32 років.

Музикант пішов з життя 14 червня під час світового турне свого останнього альбому. Про це пише Daily Mail.

Тіло Олівера Трі повернули в США

На його честь буде створено фонд для музикантів-початківців, згідно з побажаннями, викладеними в заповіті Олівера.

У повідомленні на сторінці в його Instagram йшлося: "Спочивай з миром, Олівере Трі Нікелл, 29 червня 1993 року – 14 червня 2026 року. Твоя спадщина житиме вічно. Постійна любов, підтримка та позитив допомагають родині, друзям та колегам пережити ці надзвичайно важкі часи. Олівер зараз повернувся до Каліфорнії, де він нарешті може спочити".

"Ми зробимо все, щоб його бажання здійснилося, щоб більше радості, любові та мистецтва поширювалося у світі, це було його останнє бажання", — додали представники покійного артиста.

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Загинув Олівер Трі

Трі, відомий за треком Miss You, був одним із шести людей, які загинули, коли два гелікоптери зіткнулися над Ріо-де-Жанейро та розбилися в західній зоні міста 14 червня.

Артист також був відомий своїми піснями Life Goes On та When I’m Down. Хіти Олівера мали сотні мільйонів прослуховувань.

Він випустив свій четвертий студійний альбом Love You Madly, Hate You Badly у квітні, і лише за кілька тижнів розпочав свій перший світовий тур, де планував виступити на всіх семи континентах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мати Олівера Трі порушила мовчання після раптової загибелі сина в Бразилії.

Разом з артистом загинули також блогер-мільйонник Гаспі та музичний продюсер Лукас Фрота.

Також Фокус розповідав про життя та творчість Олівера Трі.