Главный секрет непоколебимой уверенности в себе — он сработал для Бейонсе и Адель

Когда Бейонсе выходила на сцену в начале своей карьеры, она делала это не как Бейонсе. Она стала "Сашей Фирс" — альтер-эго, которое звезда создала, чтобы справляться с нервами. Стратегия, стоящая за этим, может сработать и для всех нас.

Как терапевт с почти 25-летним стажем и автор книги "Руководство по психической силе", Эми Морин наблюдала, как умные, способные люди задыхаются под давлением внимания. Они молчат на встречах, даже когда у них самая лучшая идея в группе. Об этом пишет CNBC.

Прием для уверенности

Независимо от того, насколько вы талантливы или подготовлены, неуверенность в себе может сдерживать вас. Морин учит клиентов использовать своё альтер-эго.

Когда сомнения в себе овладевают вашим мозгом, вы начинаете думать обо всём, что может пойти не так, и это отвлекает вас от текущей задачи.

Вашей первой реакцией может стать попытка убедить себя избавиться от нервозности. Но это часто приводит к обратному эффекту и ещё больше затрудняет сосредоточение.

Відео дня

"Это что-то вроде того, как когда я снимаюсь в фильме и перевоплощаюсь в персонажа: как только надеваешь парик и одежду, ты начинаешь вести себя по-другому", — сказала Бейонсе в интервью Опре Уинфри в 2008 году.

Хотя Бейонсе спустя несколько лет заявила, что больше не использует Сашу Фирс как отдельную личность, было время, когда это альтер-эго появлялось каждый раз, когда она выступала.

"Обычно, когда я слышу толпу, когда надеваю туфли на шпильках, как в тот момент, прямо перед тем, как ты начинаешь нервничать, тогда появляется Саша Фирс, и моя осанка, и то, как я говорю, и всё меняется", — говорила певица.

Бейонсе превращалась в Сашу Фирс Фото: Beyoncé/Instagram

Другие артисты и спортсмены также говорили о создании альтер-эго, чтобы помочь себе выступить как можно лучше, в частности Адель и покойный Коби Брайант.

Адель Фото: Instagram adele

Как это работает

Когда вы принимаете образ другого человека, вы создаете пространство между собой и своими тревожными мыслями. Активность вашего мозга смещается из областей, отвечающих за эмоциональную реактивность, в префронтальную кору, которая отвечает за логическое мышление.

Независимо от того, хотите ли вы выглядеть более уверенно во время презентаций, попросить о повышении зарплаты или набраться смелости, чтобы заговорить с незнакомцем:

1. Выберите персонажа

Ваше альтер-эго может быть реальным человеком, которым вы восхищаетесь, вымышленным персонажем или даже версией вас самих в ваш лучший день.

Подумайте о ком-нибудь, кто обладает качествами и энергией, соответствующими данной ситуации.

2. Создайте физический якорь

Привязка вашего альтер-эго к физическому якорю, например, к предмету одежды, делает эту стратегию ещё более эффективной, будь то часы, которые заставляют вас чувствовать себя Джеймсом Бондом, или красные сапоги, напоминающие вам о Чудо-женщине.

3. Изучите и воплотите в жизнь своё альтер-эго

Спросите себя: "Что бы сделало моё альтер-эго в этой ситуации?" Обратите внимание на то, как бы оно стояло. Как бы оно говорило. Затем сделайте то же самое.

4. Начните с малого

Не ждите, пока возникнет напряженная ситуация, чтобы проверить эту стратегию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Строгое правило Met Gala об участии в вечеринке с 18 лет перестало действовать, когда речь шла о членах семей Бейонсе и Николь Кидман.

За свою жизнь 38-летняя Адель покоряла музыкальные чарты, снялась в кино и активно экспериментировала со своей внешностью.

Кроме того, певица умело скрывает свою личную жизнь и не желает выносить на публику отношения с мужем.