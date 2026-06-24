Головний секрет непохитної впевненості в собі — він спрацював для Бейонсе та Адель

Коли Бейонсе виходила на сцену на початку своєї кар'єри, вона не робила це як Бейонсе. Вона стала "Сашею Фірс" — альтер-его, яке зірка створила, щоб справлятися з нервами. Стратегія, що стоїть за цим, може спрацювати і для всіх нас.

Як терапевт майже з 25 років стажу і авторка книги "Посібник з психічної сили", Емі Морін спостерігала, як розумні, здібні люди задихаються під тиском уваги. Вони мовчать на зустрічах, навіть коли мають найкращу ідею в групі. Про це пише CNBC.

Трюк для впевненості

Незалежно від того, наскільки ви талановиті чи підготовлені, сумніви в собі можуть вас стримувати. Морін вчить клієнтів використовувати своє альтер-его.

Коли сумніви в собі захоплюють ваш мозок, ви починаєте думати про все, що може піти не так, що відволікає вас від поточного завдання.

Вашою першою реакцією може бути спроба переконати себе позбутися нервозності. Але це часто має зворотний ефект і ще більше ускладнює зосередження.

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"Це щось на кшталт того, як коли я знімаюся у фільмі, стаючи персонажем, як тільки ти одягаєш перуку та одягаєш одяг, ти ходиш по-іншому", — сказала Бейонсе в інтерв'ю Опрі Вінфрі 2008 року.

Хоча Бейонсе через кілька років сказала, що вивела Сашу Фірс з-під контролю як окрему персону, був час, коли альтер-его з'являлося щоразу, коли вона виступала.

"Зазвичай, коли я чую натовп, коли я взуваю туфлі на шпильках, як у той момент прямо перед тим, коли ти нервуєш, тоді з’являється Саша Фірс, і моя постава, і те, як я говорю, і все змінюється", — казала співачка.

Бейонсе ставала Сашею Фірс Фото: Beyoncé/Instagram

Інші артисти та спортсмени також говорили про створення альтер-его, щоб допомогти їм виступити якнайкраще, зокрема Адель та покійний Кобі Браянт.

Адель Фото: Instagram adele

Як це працює

Коли ви приймаєте образ когось іншого, ви створюєте простір між собою та своїми тривожними думками. Активність вашого мозку зміщується з ділянок, які відповідають за емоційну реактивність, до префронтальної кори, яка відповідає за логічне мислення.

Незалежно від того, чи хочете ви виглядати впевненіше під час презентацій, просити підвищення зарплати чи набратися сміливості поговорити з незнайомцем:

1. Виберіть свою персону

Ваше альтер-его може бути реальною людиною, якою ви захоплюєтеся, вигаданим персонажем або навіть версією вас самих у ваш найкращий день.

Подумайте про когось, хто має якості та енергію, що відповідають ситуації.

2. Створіть фізичний якір

Прив'язування вашого альтер-его до фізичного якоря, наприклад, до предмета одягу, робить цю стратегію ще потужнішою, будь то годинник, який змушує вас почуватися Джеймсом Бондом, чи червоні чоботи, що нагадують вам Диво-жінку.

3. Вивчіть та втілюйте своє альтер-его

Запитайте себе: "Що б зробило моє альтер-его в цій ситуації?" Зверніть увагу на те, як би вони стояли. Як би вони говорили. Потім зробіть ці речі.

4. Почніть з малого

Не чекайте напруженої ситуації, щоб перевірити цю стратегію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Суворе правило Met Gala щодо участі у вечірці з 18 років стало невидимим, коли йшлося про членів родин Бейонсе та Ніколь Кідман.

За своє життя 38-річна Адель підкорювала музичні чарти, знялася в кіно та сильно експериментувала із зовнішністю.

Крім того, співачка уміло приховує своє особисте життя й не має бажання виносити на публіку стосунки з чоловіком.