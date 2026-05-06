Ніколь Кідман і Бейонсе порушили важливе правило Met Gala (фото)

Суворе правило Met Gala щодо участі у вечірці з 18 років стало невидимим, коли йшлося про членів родин Бейонсе та Ніколь Кідман.

Як співголови Met Gala 2026 співачка та акторка порушили традиційні правила заходу. Про це пише Hello Magazine.

Кідман та Бейонсе на Met Gala 2026

Хоча в наші дні не так багато суворих правил, особливо після того, як Кайлі Дженнер порушила заборону селфі груповим фото у ванній кімнаті у 2017 році, а щорічна благодійна акція Інституту костюма Метрополітен-музею встановила власну кабінку для Instagram, теоретично існувало вікове обмеження щодо віку, який потрібно було досягти для участі.

Але перша співголова Ніколь Кідман, одягнена в червоний аутфіт Chanel, вийшла на сходи 4 травня зі своєю 17-річною дочкою Сандей Роуз, що технічно є порушенням правила про те, що для участі необхідно бути повнолітнім. Принаймні, старшій доньці Ніколь та Кіта Урбана через два місяці, 8 липня, виповниться 18.

Відео дня

Бейонсе привела на Met Gala свою дочку, а Ніколь Кідман — свою Фото: колаж Фокус

А співголова правління Бейонсе та Джей-Зі з'явилися зі своєю 14-річною донькою Блу Айві Картер. Блу дебютувала на Met Gala в Balenciaga, тоді як її зіркова мама була одягнена в Olivier Rousten.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Традиційно в перший понеділок травня в Нью-Йорку відбувся бал Інституту костюма Met Gala 2026, який відкрив нову масштабну виставку Costume Art.

Засновника Amazon Джеффа Безоса та його дружину Лорен Санчес помітили на вечірці Анни Вінтур перед Met Gala в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про найкращі вбрання вечора.