Николь Кидман и Бейонсе нарушили важное правило Met Gala (фото)

Строгое правило Met Gala относительно участия в вечеринке с 18 лет стало невидимым, когда речь шла о членах семей Бейонсе и Николь Кидман.

Как сопредседатели Met Gala 2026 певица и актриса нарушили традиционные правила мероприятия. Об этом пишет Hello Magazine.

Кидман и Бейонсе на Met Gala 2026

Хотя в наши дни не так много строгих правил, особенно после того, как Кайли Дженнер нарушила запрет на селфи групповым фото в ванной комнате в 2017 году, а ежегодная благотворительная акция Института костюма Метрополитен-музея установила собственную кабинку для Instagram, теоретически существовало возрастное ограничение в отношении возраста, который нужно было достичь для участия.

Но первая сопредседатель Николь Кидман, одетая в красный аутфит Chanel, вышла на лестницу 4 мая со своей 17-летней дочерью Сандей Роуз, что технически является нарушением правила о том, что для участия необходимо быть совершеннолетним. По крайней мере, старшей дочери Николь и Кита Урбана через два месяца, 8 июля, исполнится 18.

Бейонсе привела на Met Gala свою дочь, а Николь Кидман — свою

А сопредседатель правления Бейонсе и Джей-Зи появились со своей 14-летней дочерью Блу Айви Картер. Блу дебютировала на Met Gala в Balenciaga, в то время как ее звездная мама была одета в Olivier Rousten.

