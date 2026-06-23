Смерть Мэрилин Монро может быть инсценирована: все, похоже, гораздо хуже, — СМИ

В новом документальном фильме о Мэрилин Монро утверждается, что смерть голливудской иконы "могла быть гораздо более зловещей".

Смерть кинодивы по-прежнему вызывает теории заговора. Издание RadarOnline.com пишет, что место происшествия могло быть "инсценировано".

Смерть Монро была инсценирована?

Всего за несколько месяцев до 64-й годовщины смерти легендарной блондинки TMZ выпустил свой последний спецвыпуск "Место преступления знаменитости: Мэрилин Монро", в котором высказывается предположение, что Монро, возможно, не покончила с собой, как считалось ранее.

В документальном фильме отмечается, что имеющиеся доказательства "не оставляют сомнений в том, что место преступления было инсценировано", и даже обвиняют президента Джона Ф. Кеннеди и его брата, Роберта "Бобби" Кеннеди, в причастности к её смерти.

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В специальном фильме обращается внимание на тревожные признаки на месте преступления, в частности на постельное белье, которое выглядело слишком чистым. Флаконы с таблетками Монро также, казалось бы, были аккуратно расставлены этикетками наружу, что, по словам врача, не соответствует типичной картине передозировки.

Согласно её токсикологическим отчетам, актриса, у которой на момент смерти был обнаружен высокий уровень седативных препаратов, не была найдена рядом со стаканом воды, что подтверждает теорию о том, что она не покончила с собой.

Мэрилин Монро Фото: Shaw Family Archives

Братья Кеннеди были причастны?

Исполнительный продюсер Харви Левин также высказал мнение, что смерть кинозвезды "может быть гораздо более зловещей". Документальный фильм посвящён слухам о романе Монро с братьями Кеннеди, поскольку одна из теорий связывает её смерть с политическими деятелями.

Журналист Сид Сколски, который дружил с Монро на протяжении десятилетий, однажды вспомнил, как разговаривал с ней перед смертью, и утверждал, что актриса "влюбилась" в Кеннеди во время разговора с ним. По словам Сколски, Монро подтвердила, что встречалась с одним из них в ту ночь.

На записи видно, как Роберт в присутствии английского актёра Питера Лоуфорда в комнате устроил громкую ссору с Монро, которая требовала объяснений, почему он не готов жениться на ней.

Мужчина также заявил, что не уйдет без маленькой красной книжечки Мэрилин, которая, как говорят, содержала "политические вещи", которые она обсуждала с обоими братьями. Затем Монро "кричала".

Еще одна теория гласит, что Монро была беременна ребенком от Кеннеди во время его президентской кампании 1960 года.

Монро нашли мёртвой 5 августа 1962 года. Причиной её смерти было указано передозировка барбитуратов.

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