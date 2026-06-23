Смерть Мерилін Монро може бути інсценована: все начебто набагато гірше, — ЗМІ

Новий документальний фільм про Мерилін Монро стверджує, що смерть голлівудської ікони "могла бути набагато зловіснішою".

Смерть кінодіви продовжує викликати теорії змови. Видання RadarOnline.com пише, що місце могло бути "інсценованим".

Смерть Монро була інсценована?

Всього за кілька місяців до 64-ї річниці смерті легендарної білявки TMZ випустив свій останній спецвипуск "Місце злочину знаменитості: Мерилін Монро", який припускає, що Монро, можливо, не вчинила самогубство, як вважалося раніше.

У документальному фільмі зазначається, що можливі докази "не залишають сумнівів у тому, що місце злочину було інсценовано", і навіть звинувачують президента Джона Ф. Кеннеді та його брата, Роберта "Боббі" Кеннеді, у причетності до її смерті.

Спеціальний фільм вказує на тривожні сигнали на місці злочину, особливо на постільну білизну, яка виглядала занадто чистою. Флакончики з таблетками Монро також, здавалося б, були акуратно розкладені етикетками назовні, що, за словами лікаря, не відповідає типовій сцені передозування.

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Згідно з її токсикологічними звітами, акторка, у якої на момент смерті був високий рівень седативних препаратів, не була знайдена поруч зі склянкою води, що підтверджує теорію про те, що вона не вчинила самогубство.

Мерилін Монро Фото: Shaw Family Archives

Брати Кеннеді були причетні?

Виконавчий продюсер Гарві Левін також висловив думку про те, що смерть зірки екрану "може бути набагато зловіснішою". Документальний фільм зосереджується на чутках про роман Монро з братами Кеннеді, оскільки одна з теорій пов'язує її смерть з політичними діячами.

Журналіст Сід Сколскі, який дружив з Монро десятиліттями, одного разу згадав, як розмовляв з нею перед смертю, і стверджував, що акторка "закохалася" в Кеннеді під час розмови з ним. За словами Сколскі, Монро підтвердила, що зустрічалася з одним із них тієї ночі.

На записі, Роберт, у присутності англійського актора Пітера Лоуфорда в кімнаті, влаштував гучну сварку з Монро, яка вимагала пояснити, чому він не готовий одружитися з нею.

Чоловік також заявив, що не піде без маленької червоної книжечки Мерилін, яка, як кажуть, містила "політичні речі", які вона обговорювала з обома братами. Потім Монро "кричала".

Ще одна теорія зазначає, що Монро була вагітна дитиною від Кеннеді під час його президентської кампанії 1960 року.

Монро знайшли мертвою 5 серпня 1962 року. Причиною її смерті було вказано передозування барбітуратів.

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