6 ошибок в макияже, которые незаметно старят — лучше делать вот так (фото)

Если ваш макияж в последнее время выглядит слишком плотным, тусклым или просто неудачным, дело может быть вовсе не в косметике, а в технике её нанесения. Многие из нас годами следуют одной и той же рутине, однако с возрастом кожа теряет коллаген и эластичность, из-за чего привычные приемы начинают подчеркивать морщины и текстуру кожи.

Визажисты выделяют шесть распространённых ошибок в макияже, которые мгновенно добавляют возраста, и рассказывают, чем их заменить, чтобы выглядеть свежо и сияюще, пишет Huffpost.

Избыток пудры на всём лице

По словам визажистки Эрики Тейлор, чрезмерное нанесение пудры — это верный способ визуально состарить кожу. С возрастом кожа становится более сухой, и пудра начинает западать в мелкие морщинки, особенно вокруг рта, глаз и в зоне "гусиных лапок".

Что делать вместо этого: слегка припудрите только Т-зону безтальковой пудрой, чтобы убрать блеск, но не сделать лицо плоским.

Совет: Тщательно подготовьте кожу с помощью увлажнения, а вместо матирующих фиксаторов используйте увлажняющие спреи (например, Anua Hydrating PDRN Hydrating Capsule Mist), которые закрепляют макияж и придают коже легкое сияние.

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Четкие и графичные брови

Густые, мягкие брови красиво обрамляют глаза и визуально подчеркивают черты лица. Зато слишком тонкие, темные или чрезмерно четкие брови придают выражению лица суровый и плоский вид.

Что делать вместо этого: визажистка Шери Найт советует сделать ставку на мягкость. Наносите легкие штрихи, имитирующие волоски, и заполняйте только проплешины.

Совет: Сделайте внутреннюю часть брови светлее, а кончик не опускайте слишком низко — это создаст эффект лифтинга. Закрепить результат можно с помощью легкого геля, например Benefit Cosmetics Dream Sheen.

Тщательно подготовьте кожу к макияжу с помощью увлажнения Фото: Unsplash

Тяжелая подводка (особенно на нижнем веке)

Толстые тёмные линии на нижнем веке визуально уменьшают глаза, "тянут" лицо вниз и подчеркивают тени и морщины под глазами.

Что делать вместо этого: визажистка Александра Маккормик рекомендует сосредоточиться на поднятии взгляда. Проведите тонкую линию вдоль верхнего контура ресниц или используйте технику "между ресницами" (кайал на верхней водной линии) для создания нежного акцента.

Совет: Замените черный карандаш на мягкий коричневый или используйте тени вместо подводки для создания более дымчатого эффекта.

Чрезмерное использование сухих текстур вместо кремовых

Использование исключительно пудровых румян и бронзеров делает кожу плоской, сухой и подчеркивает её текстуру. Кремовые же формулы сливается с кожей, возвращая ей естественный объём и здоровый блеск.

Что делать вместо этого: сочетайте различные текстуры. Пусть большая часть лица сохраняет естественное сияние благодаря кремовым румянам, а пудру наносите только локально на участки с повышенной выработкой кожного сала.

Перламутровые и морозные тени

Тени с интенсивным холодным шиммером плохо отражают свет, из-за чего любая сухость или складки на веках становятся в разы заметнее.

Что делать вместо этого: выбирайте тени с сатиновым финишем или мягкие матовые текстуры — они выравнивают кожу век.

Совет: Если вы любите блеск, нанесите всего лишь крошечную капельку блеска во внутренний уголок глаза, чтобы придать свежесть, и немного на центр века, чтобы "раскрыть" взгляд.

Отсутствие контура губ

"С возрастом естественная линия губ становится более размытой и теряет четкость. Губы кажутся более тонкими, а помада начинает растекаться в мелкие морщинки вокруг рта", — отмечает Александра Маккормик.

Что делать вместо этого: обязательно используйте карандаш для губ, близкий к вашему естественному цвету. Наносите его мягкими штрихами, не создавая искусственного эффекта "нарисованных губ".

Совет: Отдавайте предпочтение освежающим оттенкам — нейтрально-розовым, ягодным или теплым нюдовым. Избегайте слишком холодных или блеклых цветов, которые "стирают" черты лица и придают ему уставший вид.

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