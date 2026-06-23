56-летняя супруга самого богатого человека планеты отказалась от макияжа (фото)

Лорен Санчес поразила поклонников своим естественным обликом, опубликовав селфи практически без макияжа во время отдыха на морском побережье. В отличие от своего привычного ультрагламурного образа с профессиональным макияжем, 56-летняя жена Джеффа Безоса продемонстрировала чистое лицо, ограничившись лишь слоем нюдового блеска для губ.

"Ветер в моих волосах… мне всё равно", — подписала снимок бывшая телеведущая, позируя на фоне живописной скалы в чёрном топе с глубоким декольте, кепке и солнцезащитных очках, пишет Radar Online.

Лорен Санчес Фото: Instagram

Хотя Санчес не указала своё местонахождение, вполне вероятно, что они с Безосом по-прежнему находятся в Европе после недели, проведённой в Париже. Там звезда Good Day L.A. успела привлечь к себе внимание в винтажном вязаном платье от Dior 2001 года, которое настолько облегало её фигуру, что некоторые критики даже призвали невесту миллиардера "уволить стилиста" за слишком дерзкий наряд.

Накануне первой годовщины свадьбы

Эта поездка проходит накануне первой годовщины свадьбы пары, которая состоится 27 июня. В прошлом году влюбленные поженились во время роскошного трёхдневного торжества в Венеции, после чего отправились в медовый месяц на Сицилию — в ультралюксовый отель San Domenico Palace, известный по сериалу "Белый лотос". Пока что пара держит свои планы на годовщину в секрете, что совсем не похоже на громкую медийную подготовку к их свадьбе стоимостью 20 миллионов долларов.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, супругу миллиардера застали в деликатный момент.