56-річна дружина найбагатшого чоловіка планети відмовилася від макіяжу (фото)

Лорен Санчес вразила шанувальників природним виглядом, опублікувавши селфі практично без косметики під час відпочинку на морському узбережжі. На противагу своєму звичному ультрагламурному образу з професійним візажем, 56-річна дружина Джеффа Безоса продемонструвала чисте обличчя, обмежившись лише шаром нюдового блиску для губ.

"Вітер у моєму волоссі… байдуже", — підписала знімок колишня телеведуча, позуючи на тлі мальовничої скелі у чорному топі з глибоким декольте, кепці та сонцезахисних окулярах, пише Radar Online.

Лорен Санчес Фото: Instagram

Хоча Санчес не зазначила свою геолокацію, цілком ймовірно, що вони з Безосом досі перебувають у Європі після тижня, проведеного в Парижі. Там зірка Good Day L.A. встигла прикувати до себе погляди у вінтажній в'язаній сукні від Dior 2001 року, яка настільки сильно обтискала її фігуру, що дехто з критиків навіть закликав наречену мільярдера "звільнити стиліста" за надто зухвалий лук.

Напередодні першої річниці весілля

Ця поїздка проходить напередодні першої річниці весілля пари, яка відбудеться 27 червня. Минулого року закохані побралися під час розкішного триденного святкування у Венеції, після чого вирушили на медовий місяць на Сицилію — в ультралюксовий готель San Domenico Palace, відомий за серіалом "Білий лотос". Наразі пара тримає свої плани на річницю в секреті, що зовсім не схоже на гучну медійну підготовку до їхнього весілля вартістю 20 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, жінку мільярдера спіймали у делікатний момент.