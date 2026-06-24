6 помилок у макіяжі, які непомітно старять — краще робити ось так (фото)

Якщо ваш макіяж останнім часом виглядає надто щільним, тьмяним або просто невдалим, справа може бути зовсім не в косметиці, а в техніці її нанесення. Багато з нас роками дотримуються однієї і тієї ж рутини, проте з віком шкіра втрачає колаген та еластичність, через що звичні прийоми починають підкреслювати зморшки та текстуру.

Візажисти виділяють шість поширених помилок у макіяжі, які миттєво додають віку, та розповідають, чим їх замінити для досягнення свіжого та сяючого вигляду, пише Huffpost.

Надлишок пудри на всьому обличчі

За словами візажистки Еріки Тейлор, надмірне припудрювання — це гарантований спосіб візуально зістарити шкіру. З віком вона стає сухішою, і пудра починає западати в тонкі лінії, особливо навколо рота, очей та в зоні "гусячих лапок".

Що робити замість цього: Легко припудрюйте лише Т-зону безтальковою пудрою, щоб приборкати блиск, але не зробити обличчя пласким.

Порада: Ретельно готуйте шкіру за допомогою зволоження, а замість матуючих фіксаторів використовуйте зволожуючі місти (наприклад, Anua Hydrating PDRN Hydrating Capsule Mist), які закріплюють макіяж і дарують легке сяйво.

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Чіткі та графічні брови

Густі, м’які брови гарно обрамляють очі та візуально підводять риси обличчя. Натомість занадто тонкі, темні або надмірно графічні брови роблять вираз обличчя суворим і пласким.

Що робити замість цього: Візажистка Шері Найт радить робити ставку на м'якість. Промальовуйте легкі штрихи, що імітують волоски, і заповнюйте лише лисини.

Порада: Робіть внутрішню частину брови світлішою, а хвостик не опускайте занадто низько — це створить ефект ліфтингу. Закріпити результат можна легким гелем, як-от Benefit Cosmetics Dream Sheen.

Ретельно готуйте шкіру до макіяжу за допомогою зволоження Фото: Unsplash

Важка підводка (особливо на нижній повіці)

Товсті темні лінії на нижній повіці візуально зменшують очі, "тягнуть" обличчя донизу та підкреслюють тіні й зморшки під очима.

Що робити замість цього: Візажистка Александра Маккормік рекомендує фокусуватися на піднятті погляду. Проводьте тонку лінію вздовж верхнього війкового контуру або використовуйте техніку "міжвійки" (кайал на верхній водній лінії) для делікатного акценту.

Порада: Замініть чорний олівець на м'який коричневий або використовуйте тіні замість підводки для більш димчастого ефекту.

Зловживання сухими текстурами замість кремових

Використання виключно пудрових рум'ян та бронзерів робить шкіру пласкою, сухою та підкреслює текстуру. Кремові ж формули зливаються зі шкірою, повертаючи їй природний об'єм і здоровий блиск.

Що робити замість цього: Комбінуйте текстури. Залишайте більшу частину обличчя природно сяючою завдяки кремовим рум'янам, а пудру наносьте лише локально на зони з підвищеним виділенням себуму.

Перламутрові та морозні тіні

Тіні з інтенсивним холодним шимером невдало відбивають світло, через що будь-яка сухість чи складки на повіках стають в рази помітнішими.

Що робити замість цього: Обирайте тіні з сатиновим фінішем або м'які матові текстури — вони вирівнюють шкіру повік.

Порада: Якщо любите сяйво, додайте лише крихітну краплю блиску у внутрішній куточок ока для свіжості та трохи на центр повіки, щоб "розкрити" погляд.

Відсутність контуру губ

"З віком природна межа губ стає м'якшою і втрачає чіткість. Губи здаються тоншими, а помада починає розтікатися у дрібні зморшки навколо рота", — зазначає Александра Маккормік.

Що робити замість цього: Обов'язково використовуйте олівець для губ, близький до вашого природного пігменту. Наносьте його м'якими штрихами без створення штучного ефекту "намальованого рота".

Порада: Надавайте перевагу освіжаючим відтінкам — нейтрально-рожевим, ягідним або теплим нюдовим. Уникайте занадто холодних або бляклих кольорів, які "стирають" обличчя та роблять його втомленим.

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