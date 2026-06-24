Загадочная смерть в жару: дочь трехкратного лауреата премии "Оскар" была найдена мертвой в автомобиле

84-летнюю Джудит Шелдон, дочь трёхкратного лауреата премии "Оскар" Уильяма Вайлера, и её 86-летнего мужа Уайли Шелдона нашли мёртвыми в их автомобиле на трассе Interstate 5 недалеко от города Реддинг в Калифорнии.

Об этом сообщило издание The Independent.

Супругов обнаружили 15 июня в автомобиле Jeep в тот же день, когда в регионе объявили предупреждение об экстремальной жаре. Температура воздуха достигала 109 градусов по Фаренгейту (почти 43 °C).

В Калифорнийском дорожном патруле сообщили, что оба человека были признаны мертвыми на месте. По данным правоохранительных органов, двигатель автомобиля работал, вентилятор был включен на высокой мощности, но кондиционер не работал. Воды в машине также не было.

Джудит и Уайли ехали в штат Орегон на встречу с другом Дэвидом Смитом, чтобы посетить Шекспировский фестиваль в Эшленде.

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"Они не попали в аварию. Они остановились. И просто оба там умерли. Всё это выглядит очень странно. Мы до сих пор в шоке", — сказал Смит газете The New York Times.

Пресс-секретарь офиса шерифа округа Шаста Тим Мейпс отметил, что вскрытие поможет установить, стала ли жара причиной смерти.

"Нам просто придётся подождать и посмотреть", — сказал он.

Джудит Шелдон была одной из пяти детей режиссёра Уильяма Вайлера. Она также снималась в небольших ролях в фильмах "The Best Years of Our Lives" ("Лучшие годы нашей жизни") и "Roman Holiday" ("Римские каникулы"). Вместе с мужем, бывшим юристом, она оставила после себя сыновей.

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