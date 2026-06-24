Загадкова смерть у спеку: доньку триразового лауреата премії "Оскар" знайшли мертвою в авто

84-річну Джудіт Шелдон, доньку триразового лауреата премії "Оскар" Вільяма Вайлера, та її 86-річного чоловіка Вайлі Шелдона знайшли мертвими в їхньому автомобілі на трасі Interstate 5 поблизу міста Реддінг у Каліфорнії.

Про це повідомило видання The Independent.

Подружжя виявили 15 червня в автомобілі Jeep того ж дня, коли в регіоні оголосили попередження про екстремальну спеку. Температура повітря сягала 109 градусів за Фаренгейтом (майже 43°C).

У Каліфорнійському дорожньому патрулі заявили, що обох людей визнали мертвими на місці. За даними правоохоронців, двигун автомобіля працював, вентилятор був увімкнений на високій потужності, але кондиціонер не працював. Води в машині також не було.

Джудіт і Вайлі їхали до штату Орегон на зустріч із другом Девідом Смітом, щоб відвідати Шекспірівський фестиваль в Ашленді.

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“Вони не потрапили в аварію. Вони зупинилися. І просто обоє там померли. Усе це виглядає дуже дивно. Ми досі в стані шоку”, — сказав Сміт The New York Times.

Речник офісу шерифа округу Шаста Тім Мейпс зазначив, що встановити, чи стала спека причиною смерті, допоможе розтин.

“Нам просто доведеться зачекати й подивитися”, — сказав він.

Джудіт Шелдон була однією з п’яти дітей режисера Вільяма Вайлера. Вона також знімалася в невеликих ролях у фільмах The Best Years of Our Lives («Найкращі роки нашого життя») і Roman Holiday («Римські канікули»). Разом із чоловіком, колишнім юристом, вона залишила після себе синів.

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Мерилін Монро знайшли мертвою 5 серпня 1962 року у її будинку в Лос-Анджелесі. Офіційною причиною смерті назвали передозування барбітуратів. Водночас обставини загибелі акторки десятиліттями залишаються предметом суперечок і численних теорій змови.

Мати музиканта Олівера Трі вперше висловилася після трагічної смерті сина в Бразилії.

Також У тій самій трагедії також загинули популярний блогер Гаспі та музичний продюсер Лукас Фрота.