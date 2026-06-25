Пенелопа Крус "засветилась" в элегантном платье от Chanel (фото)

Голливудские знаменитости продемонстрировали изысканный стиль на премьере фильма "Приглашение" (The Invite), которая состоялась в среду вечером в Лос-Анджелесе. Главной звездой красной дорожки стала Пенелопа Крус, которая привлекла к себе все взгляды благодаря изящному образу в ледяно-голубых тонах.

В среду вечером самые яркие звезды Голливуда стильно появились на премьере фильма "Приглашение" в Лос-Анджелесе, устроив на красной дорожке настоящий парад ярких модных образов, пишет Hello.

В фильме, рассказывающем о супружеской паре, которая приглашает своих соседей сверху на ужин и наблюдает, как вечер превращается в хаос, снялись Пенелопа Крус, Оливия Уайлд, Сет Роген и Эдвард Нортон.

Обладательница премии "Оскар" затмила всех в элегантном ледяно-голубом платье с приталенным лифом, глубоким декольте и пайетками по краям и на заниженной линии талии. Платье переходило в лёгкую, похожую на перья ткань, завершавшуюся мягким шлейфом. Свой образ актриса дополнила эффектными бриллиантовыми серьгами и элегантной высокой причёской.

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Пенелопа Крус в элегантном платье Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Пенелопа Крус похвасталась новой прической — это новый тренд лета. На новых снимках Крус позирует с эффектной стрижкой "боб-каре", которую гармонично дополняют легкое светлое мелирование и изящная косая челка.

Актриса снялась в купальниках для глянцевого журнала. По традиции знаменитость надела наряд от Chanel.

Кроме того, "Фокус" рассказал о Пенелопе Круз в честь её 52-летия. С годами внешность актрисы, как и у большинства людей, претерпела изменения — и это стало предметом активных обсуждений в СМИ и среди поклонников.