Пенелопа Крус "засвітилась" в елегантній сукні від Chanel (фото)

Голлівудські знаменитості продемонстрували вишуканий стиль на прем'єрі фільму "Запрошення" (The Invite), яка відбулася в середу ввечері в Лос-Анджелесі. Головною зіркою червоної доріжки стала Пенелопа Крус, яка прикувала до себе всі погляди завдяки витонченому образу в крижано-блакитних тонах.

У середу ввечері найяскравіші зірки Голлівуду стильно з'явилися на прем'єрі фільму "Запрошення" в Лос-Анджелесі, влаштувавши на червоній доріжці справжній парад яскравих модних образів, пише Hello.

У стрічці, яка розповідає про подружжя, що запрошує своїх сусідів зверху на вечерю і спостерігає, як вечір перетворюється на хаос, знялися Пенелопа Крус, Олівія Вайлд, Сет Роґен та Едвард Нортон.

Володарка премії "Оскар" затьмарила всіх у елегантній крижано-блакитній сукні з приталеним ліфом, глибоким декольте та паєтками по краях і на заниженій лінії талії. Сукня переходила в легку, схожу на пір'я тканину, що завершувалася м'яким шлейфом. Свій образ акторка доповнила ефектними діамантовими сережками та елегантною високою зачіскою.

Відео дня

Пенелопа Крус в елегантній сукні Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Пенелопа Крус похвалилася новою зачіскою — це новий тренд літа. На нових кадрах Крус позує з ефектною стрижкою "боб-каре", яку гармонійно доповнюють легке світле мелірування та витончений косий чубчик.

Акторка знялася в купальниках для глянцю. Традиційно знаменитість приміряла Chanel.

Крім того, Фокус розповідав про Пенелопу Круз в честь її 52-річчя. З роками зовнішність акторки, як і в більшості людей, зазнала змін — і це стало предметом активних обговорень у медіа та серед шанувальників.