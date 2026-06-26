Ушла эпоха: короли Великобритании больше не будут жить в Букингемском дворце

Сейчас резиденцию британских королей ремонтируют и реконструкция закончится в 2027 году. Но даже тогда король Чарльз не вернется во дворец, где он родился и жила его семья.

Несмотря на реконструкцию исторической королевской резиденции, финансируемую налогоплательщиками и обошедшуюся в 369 миллионов фунтов стерлингов, ни один британский монарх больше никогда не будет жить в Букингемском дворце. Вместо этого Чарльз и Камилла будут постоянно проживать в Кларенс-Хаусе , расположенном через дорогу, пишет Daily Mail.

Букингемский дворец будет скорей офисом, а не королевской резиденцией

Тем временем принц Уильям уже объявил, что он и Кейт Миддлтон намерены остаться в своей частной резиденции Форест-Лодж в Виндзоре после его восшествия на престол, а это значит, что следующий монарх даже не будет проживать в столице.

Историческая королевская резиденция, куда переехала королева Виктория в 1837 году, будет ежегодно открывать свои двери для публики все чаще, стремясь получать доход и снизить нагрузку на налогоплательщиков.

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Помощники королевской семьи уже сообщили, что Букингемский дворец останется оживленным центром штаб-квартиры монархии, где по-прежнему будут проводиться встречи, приемы, церемонии награждения, аудиенции, государственные визиты и садовые вечеринки.

Административный аппарат королевского двора также останется на своих местах, единственное отличие будет заключаться в том, что король, который будет ежедневно приходить на встречи, находясь в Лондоне, просто будет спать в другом доме.

Однако этот шаг неизбежно вызовет у некоторых опасения, что без монарха, постоянно проживающего в резиденции, дворец потеряет свое "сердце и душу", не говоря уже о международном престиже, и превратится в очередной, по сути, офисный комплекс.

Историческое разоблачение произошло в тот момент, когда Букингемский дворец обнародовал свою финансовую отчетность для ежегодного обзора, который, как они пообещали в этом году, будет более "прозрачным", чем когда-либо.

Отчет показал, что король Чарльз лично заплатил 12,9 миллиона фунтов стерлингов налогов в 2024/25 году и добровольно выплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов с момента восшествия на престол. Он стал первым монархом в истории, опубликовавшим данные о своих налогах.

Принц Уильям также впервые после того, как стал принцем Уэльским, добровольно уплатил в налоговую службу Великобритании (HMRC) 7,7 миллиона фунтов стерлингов в виде подоходного налога и налога на прирост капитала.

Наследник престола также в прошлом году взимал со своего отца более 500 000 фунтов стерлингов арендной платы за продолжение пользования Хайгроувом, своим домом в Глостершире, который теперь принадлежит Уильяму через его герцогство Корнуолл.

Основное финансирование монархии планируется увеличить до 100 миллионов фунтов стерлингов в год, почти вдвое за три года, для покрытия накопившихся расходов на техническое обслуживание действующих королевских дворцов, усиления кибербезопасности королевских резиденций и установки энергоэффективных систем отопления.

Монарх давно ищет способы открыть Букингемский дворец для широкой публики и тем самым увеличить его самофинансирование. К концу своего правления королева Елизавета, которая не скрывала своей неприязни к жизни "над магазином", оставалась в Букингемском дворце лишь раз или два в неделю, предпочитая жить в Виндзорском замке, который ей больше нравился.

В последний раз она ночевала там 18 марта 2020 года, после чего уехала в другое место. Она оставалась в Беркшире на протяжении всей пандемии COVID-19 и больше не возвращалась во дворец. Большей частью из-за того, что из-за ремонта ее апартаменты стали непригодны для проживания. Ремонт был крайне необходим, учитывая, что большая часть дворца не ремонтировалась со времен Второй мировой войны, а некоторые комнаты и залы начали разрушаться.

Букингемский дворец – интересные факты о королевской резиденции

Первоначально Букингемский дворец был известен как Букингем-хаус и строился для Джона Шеффилда, 1-го герцога Бекингемского и Норменби. Король Георг III купил особняк в 1762 в качестве будущей частной резиденции монарха. Официальная резиденция Сент-Джеймсский дворец казалась королю слишком маленькой и скромной. В течение последующих 75 лет дворец расширяли и перестраивали.

Букингемский дворец Фото: The Royal Family

Дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов, когда на престол вступила королева Виктория в 1837 году. К 1853 году было закончено самое просторное и богато отделанное помещение дворца — Бальный зал, длина которого составляет 36 метров, а ширина — 18 метров. Он был построен по указанию королевы Виктории и впервые использован в 1856 году для приема в честь окончания Крымской войны.

Королева Елизавета не очень любила Букингемский дворец

При этом обитатели Букингемского дворца были не слишком довольны своим роскошным домом. Герцог Виндзорский, дядя королевы Елизаветы, писал, что огромный дворец "был наполнен запахом плесени", а принц Филипп, супруг королевы, жаловался, что дворец был настолько велик, что еду обычно доставляли на стол уже холодной.

Напомним, ранее Фокус писал, что: