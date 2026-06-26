Ушла эпоха: короли Великобритании больше не будут жить в Букингемском дворце
Сейчас резиденцию британских королей ремонтируют и реконструкция закончится в 2027 году. Но даже тогда король Чарльз не вернется во дворец, где он родился и жила его семья.
Несмотря на реконструкцию исторической королевской резиденции, финансируемую налогоплательщиками и обошедшуюся в 369 миллионов фунтов стерлингов, ни один британский монарх больше никогда не будет жить в Букингемском дворце. Вместо этого Чарльз и Камилла будут постоянно проживать в Кларенс-Хаусе , расположенном через дорогу, пишет Daily Mail.
Тем временем принц Уильям уже объявил, что он и Кейт Миддлтон намерены остаться в своей частной резиденции Форест-Лодж в Виндзоре после его восшествия на престол, а это значит, что следующий монарх даже не будет проживать в столице.
Историческая королевская резиденция, куда переехала королева Виктория в 1837 году, будет ежегодно открывать свои двери для публики все чаще, стремясь получать доход и снизить нагрузку на налогоплательщиков.
Помощники королевской семьи уже сообщили, что Букингемский дворец останется оживленным центром штаб-квартиры монархии, где по-прежнему будут проводиться встречи, приемы, церемонии награждения, аудиенции, государственные визиты и садовые вечеринки.
Административный аппарат королевского двора также останется на своих местах, единственное отличие будет заключаться в том, что король, который будет ежедневно приходить на встречи, находясь в Лондоне, просто будет спать в другом доме.
Однако этот шаг неизбежно вызовет у некоторых опасения, что без монарха, постоянно проживающего в резиденции, дворец потеряет свое "сердце и душу", не говоря уже о международном престиже, и превратится в очередной, по сути, офисный комплекс.
Историческое разоблачение произошло в тот момент, когда Букингемский дворец обнародовал свою финансовую отчетность для ежегодного обзора, который, как они пообещали в этом году, будет более "прозрачным", чем когда-либо.
Отчет показал, что король Чарльз лично заплатил 12,9 миллиона фунтов стерлингов налогов в 2024/25 году и добровольно выплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов с момента восшествия на престол. Он стал первым монархом в истории, опубликовавшим данные о своих налогах.
Принц Уильям также впервые после того, как стал принцем Уэльским, добровольно уплатил в налоговую службу Великобритании (HMRC) 7,7 миллиона фунтов стерлингов в виде подоходного налога и налога на прирост капитала.
Наследник престола также в прошлом году взимал со своего отца более 500 000 фунтов стерлингов арендной платы за продолжение пользования Хайгроувом, своим домом в Глостершире, который теперь принадлежит Уильяму через его герцогство Корнуолл.
Основное финансирование монархии планируется увеличить до 100 миллионов фунтов стерлингов в год, почти вдвое за три года, для покрытия накопившихся расходов на техническое обслуживание действующих королевских дворцов, усиления кибербезопасности королевских резиденций и установки энергоэффективных систем отопления.
Монарх давно ищет способы открыть Букингемский дворец для широкой публики и тем самым увеличить его самофинансирование. К концу своего правления королева Елизавета, которая не скрывала своей неприязни к жизни "над магазином", оставалась в Букингемском дворце лишь раз или два в неделю, предпочитая жить в Виндзорском замке, который ей больше нравился.
В последний раз она ночевала там 18 марта 2020 года, после чего уехала в другое место. Она оставалась в Беркшире на протяжении всей пандемии COVID-19 и больше не возвращалась во дворец. Большей частью из-за того, что из-за ремонта ее апартаменты стали непригодны для проживания. Ремонт был крайне необходим, учитывая, что большая часть дворца не ремонтировалась со времен Второй мировой войны, а некоторые комнаты и залы начали разрушаться.
Букингемский дворец – интересные факты о королевской резиденции
Первоначально Букингемский дворец был известен как Букингем-хаус и строился для Джона Шеффилда, 1-го герцога Бекингемского и Норменби. Король Георг III купил особняк в 1762 в качестве будущей частной резиденции монарха. Официальная резиденция Сент-Джеймсский дворец казалась королю слишком маленькой и скромной. В течение последующих 75 лет дворец расширяли и перестраивали.
Дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов, когда на престол вступила королева Виктория в 1837 году. К 1853 году было закончено самое просторное и богато отделанное помещение дворца — Бальный зал, длина которого составляет 36 метров, а ширина — 18 метров. Он был построен по указанию королевы Виктории и впервые использован в 1856 году для приема в честь окончания Крымской войны.
При этом обитатели Букингемского дворца были не слишком довольны своим роскошным домом. Герцог Виндзорский, дядя королевы Елизаветы, писал, что огромный дворец "был наполнен запахом плесени", а принц Филипп, супруг королевы, жаловался, что дворец был настолько велик, что еду обычно доставляли на стол уже холодной.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Букингемский дворец оказался в центре скандала. Бывших охранник рассказал, что опальный принц Эндрю водил туда женщин.
- Король Чарльз III лично профинансирует ремонт своих частных комнат в северном крыле дворца. Но большинство расходов покроют налогоплательщики.