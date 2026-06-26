Епоха минула: королі Великої Британії більше не мешкатимуть у Букінгемському палаці

Зараз резиденцію британських королів ремонтують, і реконструкція завершиться у 2027 році. Але навіть тоді король Чарльз не повернеться до палацу, де він народився і де жила його родина.

Незважаючи на реконструкцію історичної королівської резиденції, яка фінансувалася за рахунок платників податків і обійшлася у 369 мільйонів фунтів стерлінгів, жоден британський монарх більше ніколи не мешкатиме в Букінгемському палаці. Натомість Чарльз і Камілла постійно мешкатимуть у Кларенс-Хаусі, розташованому через дорогу, пише Daily Mail.

Букінгемський палац стане, скоріше, офісом, а не королівською резиденцією

Тим часом принц Вільям уже оголосив, що він і Кейт Міддлтон мають намір залишитися у своїй приватній резиденції "Форест-Лодж" у Віндзорі після його сходження на престол, а це означає, що наступний монарх навіть не проживатиме в столиці.

Історична королівська резиденція, куди королева Вікторія переїхала у 1837 році, щороку дедалі частіше відкриватиме свої двері для відвідувачів, прагнучи отримувати дохід та зменшити навантаження на платників податків.

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Помічники королівської родини вже повідомили, що Букінгемський палац залишиться жвавим центром штаб-квартири монархії, де, як і раніше, відбуватимуться зустрічі, прийоми, церемонії нагородження, аудієнції, державні візити та садові вечірки.

Адміністративний апарат королівського двору також залишиться на своїх місцях; єдина відмінність полягатиме в тому, що король, який щодня приходитиме на зустрічі, перебуваючи в Лондоні, просто спатиме в іншому будинку.

Однак цей крок неминуче викличе у деяких побоювання, що без монарха, який постійно проживає в резиденції, палац втратить своє "серце й душу", не кажучи вже про міжнародний престиж, і перетвориться на черговий, по суті, офісний комплекс.

Історичне викриття сталося в той момент, коли Букінгемський палац оприлюднив свою фінансову звітність для щорічного огляду, який, як вони пообіцяли цього року, буде "прозорішим", ніж будь-коли.

Звіт показав, що король Чарльз особисто сплатив 12,9 мільйона фунтів стерлінгів податків у 2024/25 році та добровільно виплатив понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів з моменту сходження на престол. Він став першим монархом в історії, який оприлюднив дані про свої податки.

Принц Вільям також вперше після того, як став принцом Уельським, добровільно сплатив до податкової служби Великої Британії (HMRC) 7,7 мільйона фунтів стерлінгів у вигляді податку на доходи та податку на приріст капіталу.

Минулого року спадкоємець престолу також стягував зі свого батька понад 500 000 фунтів стерлінгів орендної плати за продовження користування Хайгроувом, свого будинку в Глостерширі, який тепер належить Вільяму через його герцогство Корнуолл.

Основне фінансування монархії планується збільшити до 100 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, майже вдвічі за три роки, щоб покрити накопичені витрати на технічне обслуговування діючих королівських палаців, посилення кібербезпеки королівських резиденцій та встановлення енергоефективних систем опалення.

Монарх вже давно шукає способи відкрити Букінгемський палац для широкої публіки і тим самим збільшити його самофінансування. Наприкінці свого правління королева Єлизавета, яка не приховувала своєї неприязні до життя "над магазином", залишалася в Букінгемському палаці лише раз або двічі на тиждень, вважаючи за краще жити у Віндзорському замку, який їй більше подобався.

Востаннє вона ночувала там 18 березня 2020 року, після чого поїхала в інше місце. Вона залишалася в Беркширі протягом усієї пандемії COVID-19 і більше не поверталася до палацу. Здебільшого через те, що внаслідок ремонту її апартаменти стали непридатними для проживання. Ремонт був вкрай необхідним, зважаючи на те, що більша частина палацу не ремонтувалася з часів Другої світової війни, а деякі кімнати та зали почали руйнуватися.

Букінгемський палац — цікаві факти про королівську резиденцію

Спочатку Букінгемський палац був відомий як Букінгем-хаус і будувався для Джона Шеффілда, 1-го герцога Бекінгемського та Норменбі. Король Георг III придбав особняк у 1762 році як майбутню приватну резиденцію монарха. Офіційна резиденція — Сент-Джеймський палац — здавалася королю занадто маленькою і скромною. Протягом наступних 75 років палац розширювали та перебудовували.

Букінгемський палац Фото: The Royal Family

Палац було офіційно оголошено головною резиденцією британських монархів, коли на престол зійшла королева Вікторія у 1837 році. До 1853 року було завершено будівництво найпросторішого та найбагатше оздобленого приміщення палацу — Бального залу, довжина якого становить 36 метрів, а ширина — 18 метрів. Він був побудований за вказівкою королеви Вікторії та вперше використаний у 1856 році для прийому на честь закінчення Кримської війни.

Королева Єлизавета не дуже любила Букінгемський палац

При цьому мешканці Букінгемського палацу не були надто задоволені своїм розкішним будинком. Герцог Віндзорський, дядько королеви Єлизавети, писав, що величезний палац "був наповнений запахом цвілі", а принц Філіп, чоловік королеви, скаржився, що палац був настільки великим, що їжу зазвичай подавали на стіл уже холодною.

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