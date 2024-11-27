Букингемский дворец закрывают до 2027 года: резиденцию монархов модернизируют за $464 млн

Король Чарльз III лично профинансирует ремонт своих частных комнат в северном крыле. Но большинство расходов покроют налогоплательщики.

В течение следующих трех лет Букингемский дворец не будет принимать государственных визитов. После запланированного на следующий месяц приема эмира Катара все государственные мероприятия перенесут в Виндзорский замок. Резиденция британских монархов закроется на реконструкцию до 2027 года. Об этом пишет The Times.

Большинство залов Букингемского дворца будут закрыты. Модернизация обойдется в 369 млн фунтов стерлингов (464 млн долларов). Большую часть покроет государственная казна, кроме модернизации северного крыла. Эти расходы монарх возьмет на себя.

Во время ремонта заменят электрокабели, системы отопления и сантехнику, которые не обновлялись с 1950-х годов и создавали риск пожара и затопления.

76-летний монарх временно перенес офис, залы для совещаний и частную столовую в бельгийское крыло дворца. Одной из комнат, которые он использует, стал Орлеанский зал — место, где король родился 14 ноября 1948 года. Близкие к королю источники говорят, что это решение символично и отражает его глубокое уважение к истории.

Несмотря на то, что Букингемский дворец будет оставаться "штаб-квартирой монархии", Чарльз III продолжает придерживаться идеи открытости королевских резиденций. В летние месяцы во время пауз в ремонтных работах дворец будет оставаться открытым для посетителей, предлагая расширенные туры. В этом году летний сезон собрал рекордные 605 тысяч посетителей.

Король Чарльз и королева-консорт Камилла сейчас проживают в Кларенс-хаусе, где чувствуют себя комфортно. Хотя официально Букингемский дворец остается резиденцией монарха, король, по словам источников, не считает его пригодным для современной семейной жизни.

До правления Чарльза Букингемский дворец был официальной лондонской резиденцией британских суверенов с 1837 года. Это была основная резиденция покойной королевы Елизаветы II в течение всего ее правления до марта 2020 года, когда из-за карантина из-за коронавируса она переехала в Виндзорский замок.

Напомним, Кейт Миддлтон пропустила ежегодный прием дипломатического корпуса в Букингемском дворце.

Коронация короля Чарльза стоила Великобритании около 90,2 млн долларов.