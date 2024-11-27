Букінгемський палац закривають до 2027 року: резиденцію монархів модернізують за $464 млн

Король Чарльз III особисто профінансує ремонт своїх приватних кімнат у північному крилі. Але більшість витрат покриють платники податків.

Протягом наступних трьох років Букінгемський палац не прийматиме державних візитів. Після запланованого на наступний місяць прийому еміра Катару всі державні заходи перенусть до Віндзорського замку. Резиденція британських монархів закриється на реконструкцію до 2027 року. Про це пише The Times.

Більшість залів Букінгемського палацу будуть закриті. Модернізація обійдеться у 369 млн фунтів стерлінгів (464 млн доларів). Більшу частину покриє державна скарбниця, окрім модернізації північного крила. Ці витрати монарх візьме на себе.

Під час ремонту замінять електрокабелі, системи опалення та сантехніку, які не оновлювалися з 1950-х років і створювали ризик пожежі та затоплення.

76-річний монарх тимчасово переніс офіс, зали для нарад і приватну їдальню до бельгійського крила палацу. Однією з кімнат, які він використовує, стала Орлеанська зала — місце, де король народився 14 листопада 1948 року. Близькі до короля джерела кажуть, що це рішення символічне та відображає його глибоку повагу до історії.

Попри те, що Букінгемський палац залишатиметься "штаб-квартирою монархії", Чарльз III продовжує дотримуватися ідеї відкритості королівських резиденцій. У літні місяці під час пауз у ремонтних роботах палац залишатиметься відкритим для відвідувачів, пропонуючи розширені тури. Цьогоріч літній сезон зібрав рекордні 605 тисяч відвідувачів.

Король Чарльз і королева-консорт Камілла наразі проживають у Кларенс-хаусі, де почуваються комфортно. Хоча офіційно Букінгемський палац залишається резиденцією монарха, король, за словами джерел, не вважає його придатним для сучасного сімейного життя.

До правління Чарльза Букінгемський палац був офіційною лондонською резиденцією британських суверенів із 1837 року. Це була основна резиденція покійної королеви Єлизавети ІІ протягом усього її правління до березня 2020 року, коли через карантин внаслідок коронавірусу вона переїхала до Віндзорського замку.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон пропустила щорічний прийом дипломатичного корпусу у Букінгемському палаці.

Коронація короля Чарльза коштувала Великій Британії близько 90,2 млн доларів.