"Человек-паук" против "Одиссеи" и еще 2 фильма июля, о которых все говорят

Киноиндустрия затаила дыхание, ведь наконец-то готовится к выходу в прокат долгожданная "Одиссея" Кристофера Нолана. Именно этот фильм как минимум на полмесяца заполнит все кинотеатры.

В начале июля в кинотеатрах по-прежнему будут "греметь" премьеры июня, в частности "Миньоны и Монстры" и "История игрушек 5". Впрочем, ждем и новинок: экранизацию "Ваяны" от Disney и новую часть "Человека-паука", выход которой с точки зрения конкуренции очень рискован для команды Кристофера Нолана.

"Премьера супергеройского фильма такого уровня всегда была целым событием. Это может испортить кассовые сборы "Одиссеи", как в 2023 году сделал "Барбингеймер" для "Миссии невозможной", – объясняет кинообозреватель Андрей Пушкаш, подготовивший для Фокуса подборку самых ожидаемых фильмов.

"Ваяна"

реж. Томас Каил

с 9 июля

Відео дня

Киноадаптация одного из самых успешных мультфильмов Pixar и Disney. Фильм полностью повторит сюжет одноименного мультфильма 2016 года.

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Юная Ваяна отправляется в океан на поиски похищенного сердца богини Те Фити, а по пути встречает бога Мауи, о котором она слышала лишь в легендах.

Экранизация "Как приручить дракона" в прошлом году стала кассовым хитом. В Disney решили не долго думать и воспользовались этим опытом, поступив точно так же со своими успешными мультфильмами. К тому же экранизацией "Ваяны" Дуэйн Джонсон как продюсер и исполнитель роли Мауи заинтересовался еще в далеком 2016 году.

"Зловещие мертвецы в огне"

реж. Себастьен Ваничек

с 9 июля

Новая часть культовой франшизы "Зловещие мертвецы" возвращается на большие экраны.

После смерти мужа жена пытается обрести покой и отправляется в уединенный дом, где живут их родственники. Когда же главная героиня находит таинственную книгу мертвых, ее родные превращаются в одержимых демоническими существами.

Франшиза славится своей чрезмерной жестокостью и кровавыми сценами. Интересно, что для сиквела студия пригласила малоизвестного режиссера Себастьяна Ваничека. Это его первый фильм такого масштаба, однако по трейлеру уже понятно, что нас ждет очередная порция ужаса.

"Одиссея"

реж. Кристофер Нолан

с 16 июля

Пожалуй, самый ожидаемый фильм этого года. Экранизация Кристофером Ноланом поэмы Гомера "Одиссея" о возвращении домой царя Одиссея после Троянской войны.

Во время путешествия герой встречает множество богов и чудовищ, жаждущих его смерти, а дома его ждут жена и сын.

Зрители в предвкушении, ведь репутация режиссера и актерский состав обещают невиданное до сих пор зрелище. Кристофер Нолан с каждым фильмом укрепляет свою репутацию одного из самых успешных режиссеров современности.

Судя по описаниям, "Одиссея" должна стать масштабным приключением с самым известным актерским составом. Фильм снят на камеры IMAX. Том Холланд в подкасте рассказывал, как в длинных сценах актерам приходилось останавливаться каждые 6 минут, пока меняли пленку. Этот фильм точно получит "Оскар", так что его нельзя пропустить!

"Человек-паук. Совершенно новый день"

реж. Дестин Креттон

с 29 июля

Завершаем месяц новой частью "Человека-паука". Четвертый фильм франшизы с Томом Холландом выходит в прокат уже 29 июля.

Учитывая события предыдущего фильма, уже никто не помнит, кто такой Питер Паркер. Он остался совершенно один и начинает жизнь с чистого листа. Новая часть обещает вернуться к более уличному жанру, где супергерой будет бороться с преступностью в Нью-Йорке, а не в мультивселенной.

По слухам, в фильме будет больше детективных элементов, что характерно и для первых частей франшизы. Промокампания сейчас в самом разгаре, а помолвка Зендеи и Тома Холланда только усиливает ажиотаж.

"Предпродажи просто невероятные, фанаты в восторге от трейлеров и пророчат фильму звание лучшего во всей франшизе. Летом главными конкурентами за внимание зрителей станут "Одиссея" и "Человек-паук: Совершенно новый день". Интересно, что Зендея и Там Голанд снялись вместе в обоих фильмах", – отмечает Андрей.

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