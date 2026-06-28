"Человек-паук" против "Одиссеи" и еще 2 фильма июля, о которых все говорят
Киноиндустрия затаила дыхание, ведь наконец-то готовится к выходу в прокат долгожданная "Одиссея" Кристофера Нолана. Именно этот фильм как минимум на полмесяца заполнит все кинотеатры.
В начале июля в кинотеатрах по-прежнему будут "греметь" премьеры июня, в частности "Миньоны и Монстры" и "История игрушек 5". Впрочем, ждем и новинок: экранизацию "Ваяны" от Disney и новую часть "Человека-паука", выход которой с точки зрения конкуренции очень рискован для команды Кристофера Нолана.
"Премьера супергеройского фильма такого уровня всегда была целым событием. Это может испортить кассовые сборы "Одиссеи", как в 2023 году сделал "Барбингеймер" для "Миссии невозможной", – объясняет кинообозреватель Андрей Пушкаш, подготовивший для Фокуса подборку самых ожидаемых фильмов.
"Ваяна"
- реж. Томас Каил
- с 9 июля
Киноадаптация одного из самых успешных мультфильмов Pixar и Disney. Фильм полностью повторит сюжет одноименного мультфильма 2016 года.Важно
Юная Ваяна отправляется в океан на поиски похищенного сердца богини Те Фити, а по пути встречает бога Мауи, о котором она слышала лишь в легендах.
Экранизация "Как приручить дракона" в прошлом году стала кассовым хитом. В Disney решили не долго думать и воспользовались этим опытом, поступив точно так же со своими успешными мультфильмами. К тому же экранизацией "Ваяны" Дуэйн Джонсон как продюсер и исполнитель роли Мауи заинтересовался еще в далеком 2016 году.
"Зловещие мертвецы в огне"
- реж. Себастьен Ваничек
- с 9 июля
Новая часть культовой франшизы "Зловещие мертвецы" возвращается на большие экраны.
После смерти мужа жена пытается обрести покой и отправляется в уединенный дом, где живут их родственники. Когда же главная героиня находит таинственную книгу мертвых, ее родные превращаются в одержимых демоническими существами.
Франшиза славится своей чрезмерной жестокостью и кровавыми сценами. Интересно, что для сиквела студия пригласила малоизвестного режиссера Себастьяна Ваничека. Это его первый фильм такого масштаба, однако по трейлеру уже понятно, что нас ждет очередная порция ужаса.
"Одиссея"
- реж. Кристофер Нолан
- с 16 июля
Пожалуй, самый ожидаемый фильм этого года. Экранизация Кристофером Ноланом поэмы Гомера "Одиссея" о возвращении домой царя Одиссея после Троянской войны.
Во время путешествия герой встречает множество богов и чудовищ, жаждущих его смерти, а дома его ждут жена и сын.
Зрители в предвкушении, ведь репутация режиссера и актерский состав обещают невиданное до сих пор зрелище. Кристофер Нолан с каждым фильмом укрепляет свою репутацию одного из самых успешных режиссеров современности.
Судя по описаниям, "Одиссея" должна стать масштабным приключением с самым известным актерским составом. Фильм снят на камеры IMAX. Том Холланд в подкасте рассказывал, как в длинных сценах актерам приходилось останавливаться каждые 6 минут, пока меняли пленку. Этот фильм точно получит "Оскар", так что его нельзя пропустить!
"Человек-паук. Совершенно новый день"
- реж. Дестин Креттон
- с 29 июля
Завершаем месяц новой частью "Человека-паука". Четвертый фильм франшизы с Томом Холландом выходит в прокат уже 29 июля.
Учитывая события предыдущего фильма, уже никто не помнит, кто такой Питер Паркер. Он остался совершенно один и начинает жизнь с чистого листа. Новая часть обещает вернуться к более уличному жанру, где супергерой будет бороться с преступностью в Нью-Йорке, а не в мультивселенной.
По слухам, в фильме будет больше детективных элементов, что характерно и для первых частей франшизы. Промокампания сейчас в самом разгаре, а помолвка Зендеи и Тома Холланда только усиливает ажиотаж.
"Предпродажи просто невероятные, фанаты в восторге от трейлеров и пророчат фильму звание лучшего во всей франшизе. Летом главными конкурентами за внимание зрителей станут "Одиссея" и "Человек-паук: Совершенно новый день". Интересно, что Зендея и Там Голанд снялись вместе в обоих фильмах", – отмечает Андрей.
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